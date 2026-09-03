Alerta de perigo potencial prevê chuva intensa, ventos de até 60 km/h e granizo no ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso meteorológico de perigo potencial para tempestades cobrindo 50 municípios do Espírito Santo. O alerta entra em vigor à 0h deste sábado (5) e permanece ativo até as 23h59 do mesmo dia.
De acordo com o boletim do órgão, há previsão de acumulados de chuva entre 20 e 30 mm/h (podendo atingir até 50 mm ao longo do dia), ventos com rajadas entre 40 e 60 km/h e possibilidade pontual de queda de granizo. O risco para corte de energia elétrica, queda de galhos, estragos em plantações e alagamentos é considerado baixo, mas exige atenção da população.
Municípios Abrangidos pelo Alerta
A faixa de instabilidade atinge cidades da Grande Vitória, do Sul do estado, do Caparaó e da Região Serrana:
Grande Vitória: Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Sul e Caparaó: Alegre, Anchieta, Apiacá, Atílio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itapemirim, Iúna, Jerônimo Monteiro, Marataízes, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta.
Serrana e Central/Noroeste: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Aracruz, Baixo Guandu, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibiraçu, Itaguaçu, Itarana, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São Roque do Canaã e Venda Nova do Imigrante.
Recomendações de Segurança e Contatos de Emergência
O Inmet e as autoridades de proteção civil orientam a população a adotar cuidados preventivos durante as rajadas de vento e temporais:
Evite abrigos inseguros: Não se abrigue debaixo de árvores devido ao risco de descargas elétricas e queda de galhos;
Estacionamento seguro: Não estacione veículos próximos a torres de transmissão, estruturas metálicas ou placas de propaganda;
Aparelhos eletrônicos: Mantenha equipamentos da residência fora da tomada durante a incidência de raios;
Canais de emergência: Em caso de ocorrências ou alagamentos, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).