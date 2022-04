O Boletim da Economia do Turismo, relativo ao quarto trimestre de 2021, mostra a recuperação das atividades turísticas no Espírito Santo. Em comparação ao mesmo trimestre do ano anterior, o volume de atividades turísticas no Estado apresentou crescimento de 31,3%, terceira taxa positiva seguida neste tipo de comparação, acompanhando o cenário nacional.

O Espírito Santo está na 4º colocação no ranking nacional, atrás apenas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia. De acordo com o IBGE, a expansão da receita das atividades turísticas no País foi impulsionada por transporte aéreo, hotéis, restaurantes, rodoviário coletivo de passageiros e locação de automóveis. Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira (14) pela Secretaria de Turismo (Setur) e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).

Para o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, o resultado apresentado no boletim estimula o setor. “Os dados que compõem o boletim nos animam e mostram que a forma como o Governo do Estado administrou a pandemia está permitindo a recuperação gradual do setor, com a certeza que os próximos boletins continuarão a mostrar o crescimento das atividades, o aumento no número de empregos e renda de quem atua no turismo capixaba”, destaca.

O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones, Pablo Lira, também ressaltou a importância da gestão de risco da pandemia conduzida pelo Governo do Estado para os bons números apresentados na economia capixaba.

“A economia capixaba apresentou, em 2021, um crescimento acima da média nacional. Contribuíram para esse avanço as medidas implementadas de forma equilibrada pelo Governo do Estado no controle da pandemia, os altos índices de vacinação, o equilíbrio nas contas públicas e a capacidade de investimento. Na economia do Turismo não foi diferente. Em várias bases de comparação, o Espírito Santo apresentou desempenho acima da média nacional. Mérito também da gestão da Setur, com ações qualificadas que proporcionaram um ambiente seguro para todo o trade turístico nesse período”, apontou Pablo Lira.

“A parceria do IJSN com a Setur já vem de tempos e tem produzido bons frutos nesse período. Prova disso, é o documento apresentado hoje e o painel interativo que traz informações, de modo transparente, para toda sociedade. São poucas as unidades da federação que têm à disposição um relatório como esse, que ajudam a potencializar nossas riquezas, trazendo benefício a toda sociedade”, explicou o coordenador de Estudo Econômicos do Instituto Jones, Antônio Ricardo Freislebem da Rocha.

Emprego

No final de 2021, o número médio de pessoas ocupadas nas Atividades Características do Turismo (ACTs) no Estado foi de 148 mil, um acréscimo de +2,4% pessoas ocupadas em relação à média anual de 2020, um incremento de aproximadamente quatro mil pessoas ocupadas.

No Espírito Santo, do total de pessoas trabalhando, 8,3% são de Atividades Características do Turismo (ACTs). A maioria está concentrada nos setores de alimentação e transporte e 60,8% estão em trabalhos formais e 39,2% atividades informais com rendimento médio de R$ 2.028,47.

Entre os municípios capixabas, os que mais concentram postos de trabalho nas atividades características do turismo são Vitória (+573), seguido por Guarapari (+362) e Vila Velha (+ 339). Já Colatina, Nova Venécia e Castelo registraram redução nos postos de trabalho.

Analisando por regiões turísticas a Região Turística Metropolitana lidera na geração de empregos (+1.530) postos de trabalho no trimestre, seguida pela região do Verde e das Águas (+286) e Região Costa e da Imigração (+157). As regiões Doce Pontões Capixaba (-87), das Pedras Pão e Mel e dos Vales e do Café (-6) registraram a redução nos postos de trabalho.

Analisando os dados relativos no ano de 2021 todas as regiões turísticas registraram expansão dos empregos nas ACTs, com destaque para a geração de postos de trabalho celetistas no estado na Região Metropolitana (+1.226), seguido pela Região dos Verdes e das Águas (+542).

Mais detalhes sobre o Boletim da Economia do Turismo estão disponíveis aqui. https://bit.ly/37l1K3t