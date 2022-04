Ao longo desta semana, Vila Velha recebeu a visita de técnicos do programa “Brasil: Essa é a Nossa Praia”, iniciativa do Ministério do Turismo (MTur). Juntamente com equipes de diversas secretarias da prefeitura, os profissionais do programa circularam por todas as praias locais, como Ponta da Fruta, Praia dos Recifes, Barra do Jucu, Itaparica, Itapuã e Praia da Costa.

A equipe formada pela coordenadora de Turismo Social do MTur, Carolina Fávero de Souza, pelos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Stella Sousa e Michel Vieira, e o representante da Gapu Soluções Ambientais, Enio Ricardo Gomes, estão reformulando do Plano de Gestão Integrada (PGI) local, que propõe um conjunto de ações visando melhorias dos serviços de infraestrutura, educação ambiental e fluxo turístico dos 32 km de extensão da orla local.

Vila Velha é o único município capixaba selecionado, destacando-se entre os demais da Região Metropolitana por oferecer águas límpidas e ótima balneabilidade em sua faixa litorânea.

Desenvolvida pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a iniciativa prevê ações de boas práticas em turismo e de gestão das orlas.

De acordo com o coordenador municipal de Turismo, Ademir Pontini, “o projeto tem como objetivo geral orientar destinos turísticos quanto à implementação de ações de gestão responsável, incentivando a adoção de boas práticas em sustentabilidade por gestores públicos, comunidade local e turistas”.

Os selecionados foram classificados a partir de outros critérios: participarem do Programa Investe Turismo; preencherem o Termo de Adesão à Gestão de Praias (TAGP); possuírem um plano de Gestão Integrada da Orla (PGI); certificação de praias, como o programa Bandeira Azul; e possuir Unidade de Conservação em sua extensão.

“Já conquistamos a certificação internacional Bandeira Azul e também fomos contemplados com mais esse projeto. Com isso, passamos a ser uma referência capixaba, além de um ótimo produto turístico nacional”, destacou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.