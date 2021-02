A prefeitura de Guarapari informou que neste domingo (28) termina o período para os atletas, paratletas, associações ou entidades, empresas e profissionais da área esportiva de Guarapari se inscreverem no levantamento de dados, para diagnóstico esportivo local, realizado pela Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL)

Segundo a prefeitura, o mapeamento tem como objetivo, cadastrar os segmentos ligados à área do esporte e criar um banco de dados municipal, que servirá de base para contribuir com a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no Município.

Ainda de acordo com a prefeitura, o cadastramento deve ser realizado mediante preenchimento de formulários virtuais disponibilizados no site da Prefeitura, na aba Secretarias, em seguida Secretaria de Esporte e Lazer (SEL). O link de acesso é https://www.guarapari.es.gov.br/pagina/ler/2153/sel-levantamento-de-dados-esportivos

“É de suma importância a participação de toda a comunidade esportiva neste processo, respondendo os formulários de acordo com sua área de atuação, pois os dados coletados serão utilizados no planejamento das ações desta Secretaria”, finalizou o Secretário de Esporte e Lazer, Cleber Lacerda.