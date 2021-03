AS VAGAS PODERÃO SOFRER ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. PARA CADA VAGA SERÁ RESPEITADO O LIMITE DE ENCAMINHAMENTO DETERMINADO PELA EMPRESA.

OBS: COMPARECER AO SINE COM CURRÍCULO ATUALIZADO COM FOTO CONSTANDO NUMERO DE PIS; CTPS, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTE DE RESIDENCIA E O CARTÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIAS (ESF).

Horário de Atendimento: via Telefone: das 8h às 12 horas – Endereço: Av. Marechal Deodoroda Fonseca, S/N – Centro, Anchieta/ES.Telefone: 28 3536-3488.

INFORMAÇÕES NO SINE: (28) 3536-3488

Novos cadastros e atualizações só serão feitos quando o trabalhador vier se candidatar a uma vaga em aberto. Para assim, evitar aglomerações.

CONFIRA AS VAGAS DO DIA: