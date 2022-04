Um grupo de 40 papagaios chauás (Amazona rhodocorytha) e 6 bicudos (Sporophila maximiliani) embarcarão para São Paulo para iniciar uma nova jornada em suas vidas. Nesta terça-feira (12), as aves, que são de espécies que se encontram ameaçadas de extinção, não só no Espirito Santo, como em todo território nacional, embarcam rumo a São Paulo para serem reabilitadas.

Após os testes de aptidão física e sanitária, eles serão destinados a projetos de reintrodução na natureza, conduzidos pela equipe do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP), do Instituto de Preservação da Mata Atlântica (IPMA) e Usina Coruripe, dentro do Projeto ARCA do Centro de Endemismo Pernambuco.

As aves são originárias de apreensões realizadas pelos órgãos de fiscalização ambiental do Espírito Santo, assim como de criadouros autorizados que estão encerrando suas atividades. A ação é também fruto do esforço de instituições como o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), além da empresa aérea Latam, que fará o transporte aéreo das aves com a segurança necessária.

“Os animais passarão por processo prévio de avaliação e, aquelas que não forem aptas para a soltura, permanecerão no projeto para servirem de matriz para reprodução, sendo seus filhotes soltos futuramente. As aves que forem declaradas aptas para a soltura, passarão por um processo de reabilitação, sendo soltas em áreas monitoradas”, explica a servidora da Coordenação de Fauna do Iema, Tainan Oliveira.