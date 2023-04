No dia 28 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Prevenção de Acidentes e em Memória às Vítimas de Acidente do Trabalho, além de ser o Dia Mundial da Segurança e Saúde do Trabalho e o Dia Nacional em Memória Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Neste contexto, a empresa B HORA Consultoria se destaca como uma especialista em gestão e gerenciamento de risco nos ambientes das empresas, elaboração de laudos e programas de segurança do trabalho.

Fundada em 2015, a B HORA Consultoria atende empresas, órgãos públicos e empresas de economia mista em todo o país, com especialidade em enviar informações para o eSocial, plataforma eletrônica obrigatória para empresas no Brasil. A gestão administrativa da empresa é de Barbara Hora.

“A B Hora Consultoria tem compromisso com os clientes, trabalhamos a gestão de segurança do trabalho de forma a prevenir acidentes e danos à saúde dos funcionários da sua empresa, evitando multas e ações judiciais trabalhistas”, explica Bárbara.

Essas multas por não se adequar a legislação, dependendo do tamanho da empresa, podem chegar até R$ 100 mil reais. A B HORA Consultoria também é composta por um corpo de vários profissionais, liderados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho e Ambiental Fábio Lúcio Barros de Oliveira, responsável técnico da B HORA Consultoria e atuante no mercado desde 2013.

Além de oferecer serviços em segurança do trabalho, a B HORA Consultoria é especializada em auxiliar empresas na autodeclaração por meio do E-social, uma auditoria eletrônica que muitas empresas têm dificuldade em preencher. Fábio é o único especialista nos eventos de Saúde e Segurança do Trabalho no eSocial, do Estado do Espírito Santo e dá palestras para várias entidades para compartilhar seus conhecimentos.

“É importante lembrar que promover a Segurança do Trabalho não é uma obrigação nova. Apenas a transmissão de informações ao eSocial se tornou obrigatório. O empregador que não se adequar aos novos processos ou prestar informações incorretas estará exposto a multas e penalidades. São poucos empesas que estão preparadas para isso. E a BHORA está”

A B HORA Consultoria é uma referência em segurança do trabalho, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e para o sucesso das empresas em que atua. A empresa se destaca por sua excelência técnica, compromisso com a ética e responsabilidade social, oferecendo serviços de alta qualidade e confiança aos seus clientes.

B Hora Consultoria

Telefones: (27) 9 9857.7740/(27) 98159-5171

Instagram: @bhoraconsultoria

E-mail: contato@bhoraconsultoria.com.br

Site: bhoraconsultoria.com.br

Endereço: Rua Alcides Rangel, n° 04 – Bairro Aeroporto, Guarapari.