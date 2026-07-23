Fundo bilionário dos Emirados Árabes compra a Universidade de Vila Velha (UVV)

Em uma das maiores movimentações do mercado educacional do Espírito Santo, a Clariens Educação — braço do Mubadala Capital, gestora ligada a um dos maiores fundos soberanos dos Emirados Árabes Unidos — acertou a compra do controle da Sociedade Educação e Gestão de Excelência, mantenedora da Universidade de Vila Velha (UVV).

O valor oficial da transação não foi divulgado pelas partes. A concretização do negócio agora depende da análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Chegada ao ES e expansão no Ensino a Distância

A aquisição marca a estreia do grupo em solo capixaba e fortalece sua estratégia de expansão nacional no ensino superior, com foco especial na área de saúde e medicina. Além disso, a compra da UVV representa a entrada oficial da Clariens no segmento de Ensino a Distância (EAD), modalidade na qual o grupo ainda não atuava.

A transação entrega à gestora árabe uma estrutura acadêmica de grande porte:

55 cursos de graduação (presenciais e EAD), incluindo o cobiçado curso de Medicina;

9 programas de residência médica;

57 cursos de MBA e pós-graduação;

12 programas de mestrado e doutorado.

O peso do mercado de Medicina

Criada em 2021, a Clariens tem focado em aquisições estratégicas no Brasil. Antes da UVV, o grupo já havia incorporado instituições na Bahia (Faculdade Zarns Salvador e Unesulbahia), Goiás (Zarns Itumbiara) e Minas Gerais (Inapós e Imepac).

Antes da compra da universidade capixaba, o grupo já somava cerca de 1 mil vagas e 5 mil alunos matriculados apenas em Medicina. O foco no setor se justifica pelas mensalidades elevadas — que em algumas instituições chegam a superar os R$ 10 mil —, demanda recorrente e forte previsibilidade financeira.

Quem é o fundo por trás do negócio?

O Mubadala Capital é a divisão de investimentos alternativos do Mubadala Investment Company, sediado em Abu Dhabi e controlado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos.