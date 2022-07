O C6 Bank está com 400 vagas de emprego abertas para várias áreas do banco e todos os níveis de experiência. As contratações acontecem em um momento de crescimento da instituição, que já ultrapassou a marca de 16 milhões de clientes. Só neste ano o banco contratou mais de 1.300 pessoas.

As vagas são para o setor de tecnologia, negócios, gente e gestão, investimentos, operações, inovação, segurança e CRM, entre outras.

Para se candidatar às vagas, os candidatos devem se cadastrar no site https://boards. greenhouse.io/c6bank/. Entre os benefícios oferecidos pelo banco estão assistência médica e odontológica, Gympass, consultas gratuitas com psicólogos e programa de participação nos lucros e resultados.

Com sede em São Paulo e quase três anos de operação, o C6 Bank atua como banco múltiplo, o que significa que pode oferecer um portfólio completo de serviços para pessoas físicas e jurídicas.

O banco já foi reconhecido em diversas premiações por causa do ambiente colaborativo de trabalho que promove inovação e inclusão. Em junho de 2022, o C6 Bank foi eleito um dos melhores empregadores para pessoas da comunidade LGBTI+, segundo levantamento da Human Rights Campaign Foundation (HRC) em parceria com o Instituto Mais Diversidade e o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. O banco também foi destaque na pesquisa Diversidade e Inclusão, divulgada pelo Instituto Ethos. A iniciativa reconhece publicamente as melhores práticas de diversidade adotadas por empresas brasileiras.