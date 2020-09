A parceria entre o banco Banestes e a Visa foi formalizada ontem, (31). A ação viabiliza o embandeiramento do cartão Banescard e faz parte do projeto de modernização dos cartões Banescard, que passarão a ser aceitos em mais de 65 milhões de estabelecimentos comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior.

A expectativa é de que a nova bandeira seja incorporada a partir do segundo semestre de 2021. O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, explica que a mudança tem como foco a melhoria da experiência dos clientes. “Com a ampliação da rede de abrangência, tanto para compras on-line quanto em estabelecimentos comerciais físicos, agregamos ainda mais valor ao Banescard e trazemos mais facilidades para os clientes Banestes. As transações poderão ser realizadas em todo o território brasileiro e também no exterior”, destaca.

A formalização do contrato aconteceu durante reunião promovida entre os membros da diretoria e da superintendência de cartões do Banestes, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande; da vice-governadora, Jaqueline Moraes; do presidente da Visa do Brasil, Fernando Teles; do Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Eduardo Barreto; e do Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Visa do Brasil, Fernando Moura.

“Estamos entusiasmados em trazer ainda mais inovação e segurança para o dia a dia dos capixabas. Nossa parceria com o Banestes tem o potencial de trazer para os clientes Banescard tecnologias cada vez mais comuns nas transações com o produto, como a de pagamento por aproximação e camadas adicionais de segurança para compras on-line tanto do cartão de débito, quanto de crédito”, afirma Fernando Teles, presidente da Visa do Brasil.

Modernização do Banescard. Os cartões Banescard com a bandeira Visa começarão a ser distribuídos a partir do segundo semestre de 2021. Os clientes não precisarão solicitar a troca. Os novos cartões serão emitidos automaticamente e enviados aos clientes.

Além da expansão da rede de aceitação, uma nova família de cartões Banescard bandeira Visa deverá ser anunciada, com diversas categorias, desde a Classic até o modelo Infinite, com diferentes vantagens e atributos.

“Entraremos em uma nova era dos cartões Banestes. Atualmente, nossos clientes já têm acesso aos cartões Banestes Visa – Platinum, Internacional e Gold, que permanecem ativos. A mudança agora engloba os cartões Banescard”, ressalta o diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Marcos Vinicius Nunes Montes.