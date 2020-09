Conforme informações do Painel Covid-19 do Governo do Estado, foram confirmadas 99 mortes em decorrência do novo coronavírus em Guarapari. A cidade, que já teve mais de 2,7 mil casos confirmados, tem maior incidência no bairro Praia do Morro, com 369 casos da Covid-19.

Curados. Em Guarapari, 2.369 pessoas foram consideradas curadas do coronavírus. Com as 99 mortes diante dos 2.713 casos que já foram confirmados, o vírus possui letalidade de 3,6% na cidade.

Espírito Santo. Foram confirmados 111.263 casos de coronavírus em todo o estado, sendo que 100.246 já são consideradas curadas da enfermidade. Em todo o Espírito Santo, foram registradas 3.158 mortes, indicando que o vírus possui uma letalidade de 2,8% no estado.