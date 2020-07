Na sessão da última quinta-feira (02), a Câmara Municipal de Guarapari aprovou o projeto de lei que proíbe o uso de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos em Guarapari. O projeto, de autoria do vereador Marcos Grijó (PDT), surgiu em solidariedade às pessoas cujo barulho causa desconforto, como portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA), idosos e até mesmo os animais.

Barulho. Segundo Grijó, a lei não proíbe o uso de fogos nas comemorações da cidade, apenas proíbe que esses artefatos sejam aqueles que provoquem estouros fortes. “Sabemos das dificuldades que as famílias enfrentam para lidar com os seus entes sejam eles autistas e até mesmo os idosos em dias festivos, pois pra eles esses sons causam grande desconforto. Ainda tem as pessoas que trabalham no dia seguinte às festas, que precisam de sossego para descansar, e ainda as que estão acamadas em suas casas ou hospitais”, destacou.

Na justificativa do projeto, o vereador ainda cita os efeitos que esses estouros causam nos animais domésticos, como os cães que acabam se machucando, morrendo por asfixia nas coleiras e até causando acidentes por fugas desesperadas, os gatos com severas alterações cardíacas e pássaros que têm a saúde muito afetada.