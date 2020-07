No último dia 17 de julho, o programa ao vivo Boletim Especial que traz informações sobre as notícias relativas a pandemia de Coronavírus (Covid-19), realizado por nossa equipe todos os dias a partir das 18 horas, completou 4 meses de transmissão.

As transmissões têm a apresentação do editor executivo Wilcler Carvalho, e da jornalista Roberta Bourguignon, correspondente do jornal A Tribuna e colaboradora do Portal 27, além da diretora Geral do Portal 27 Bárbara Basílio.

Para comemorar a programação, reunimos alguns números alcançados em nossas lives que se tornou um compromisso diário tanto para nossa equipe que produz o programa, quanto para nosso público que nos acompanha.

Interação. Em quatro meses foram 83 transmissões ao vivo, com grande participação do público, que até o momento nos acompanhou e questionou conosco sobre os vários acontecimentos – são 10 mil comentários feitos por vocês, telespectadores do Boletim Especial.

Alcance. Além disso, devido ao compartilhamento de todos, nossa live conseguiu alcançar 715 mil pessoas, para título de comparação, Guarapari tem mais de 120 mil habitantes.

“Começamos a live de uma maneira despretensiosa para falar sobre os dados da Covid-19 de Guarapari, no Espírito Santo e no Brasil. Na semana seguinte, encontramos uma interação tão bacana com o público, que as lives acabaram ficando e se tornando um compromisso diário para nós”, disse Roberta Bourguignon.

Acompanhe. Nós do Portal 27 só temos a agradecer a você, internauta que segue conosco, lê nossas matérias e assiste nossos programas, um muito obrigado de toda a equipe. Nos vemos novamente, de segunda a sexta a partir das 18 horas no Facebook do Portal.

Por João Pedro Barbosa, estagiário.