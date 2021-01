O presidente Jair Messias Bolsonaro anunciou via Twitter que houve um reajuste do valor do salário mínimo para a partir do dia 1° de janeiro de 2021. O novo salário mínimo, de R$ 1.100, é o valor-resultado do aumento de 5,26% em relação ao valor pago atualmente, que é de R$ 1.045.

O Ministério da Economia tinha como projeção um reajuste para R$ 1.088. A revisão se deve ao cálculo do reajuste, considerando inflação, sem previsão de ganhos reais. Segundo o presidente via rede social, “o valor de R$ 1.100,00 se refere ao salário mínimo nacional. O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões”.