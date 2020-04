O Brasil ultrapassou o número de 4 mil pessoas mortas por Coronavírus. A informação é do Ministério da Saúde. Foram 407 mortes em apenas um dia. No total são 4.016 mortes por Coronavírus.

São 58.509 casos de Covid-19. Ontem eram 52.995. São Paulo, Rio, Ceará, Pernambuco e Amazonas são os Estados mais afetados. 29.160 casos estão curados e 25.333 estão em acompanhamento.

ES. No Espirito Santo chegou ao número de 52 mortes por Coronavírus. Aconteceram 4 mortes nas últimas 24 horas. São 1.711 casos confirmados e 468 curados. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde (SESA).

Os casos são de: uma mulher, 55 anos, residente em Serra, com comorbidade; Mulher, 71 anos, residente em Serra, com comorbidades; mulher, 76 anos, residente em Aracruz, com comorbidades; Mulher, 52 anos, residente em Santa Maria de Jetibá, com comorbidades; Mulher, 90 anos, residente em Vitória, com comorbidades;

*Guarapari. Em Guarapari a última atualização é de que são 19 casos confirmados de Coronavírus, 88 casos em investigação e 7 curados. 6 casos estão hospitalizados. *atualizado.

