A Câmara Municipal de Guarapari, através da Comissão de Saúde e Assistência Social, vai fiscalizar a aplicação dos recursos enviados pelo Ministério da Saúde para o combate da pandemia de coronavírus no município. Ao todo a cidade recebeu R$ 668.537,60, sendo R$ 326.756,00 encaminhado no dia 31 de março e R$ 341.781,60 em 13 de abril.

Segundo o membro da Comissão, vereador Denizart Luiz (PSDB), estes recursos devem ser aplicados na compra de respiradores pulmonares, máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os profissionais da saúde.

“Existe muita especulação sobre desvio de recursos enviados pelo Ministério da Saúde por todo país. E em Guarapari nós enquanto vereadores e Comissão de Saúde vamos cumprir nosso papel de fiscalizar a aplicação desses recursos. Vamos enviar um pedido de informação para saber como e em quais locais esses recursos foram empregados e depois vamos nos locais verificar”, afirmou o parlamentar.

O presidente da Câmara, vereador Enis Gordin (PSB), lembrou que a Casa de Leis também aprovou dois projetos para combater a pandemia. “No dia 28 de março aprovamos a abertura de um crédito adicional de R$ 1.325.000,00 para compra de equipamentos e material de consumo para a Secretaria de Saúde combater o coronavírus e a contratação de mais médicos. E os vereadores também estão atentos a aplicação deste recurso porque queremos condições adequadas de atendimento para a população e de trabalho para os profissionais da saúde da nossa cidade”, finalizou Enis.

