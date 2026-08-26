Homem de 59 anos é preso suspeito de estuprar menina de 4 anos em Marataízes

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite de terça-feira (25), no município de Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de quatro anos de idade.
A mãe da vítima, que reside em um imóvel alugado do suspeito, acionou as autoridades policiais após relatar ter flagrado o proprietário tocando as partes íntimas da criança no interior da residência.
Tumulto e atuação da Polícia Militar
De acordo com o registro da Polícia Militar, a situação gerou forte comoção e revolta no local:
Reação no local: Diante do flagrante, a mãe da criança se exaltou e ameaçou o homem com uma faca, enquanto vizinhas da região também manifestaram indignação;
Intervenção policial: Equipes da Força Tática da PM foram mobilizadas para dispersar a aglomeração de populares, evitar atos de linchamento e garantir a condução dos envolvidos com segurança.
Encaminhamento e autuação policial
Embora tenha negado a autoria do crime perante as equipes policiais, o suspeito foi detido e conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim, acompanhado da mãe da criança e de testemunhas da ocorrência.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Após a conclusão dos procedimentos administrativos na delegacia, o autuado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.