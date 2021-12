Na última terça-feira (30/11), a Câmara de Guarapari promoveu sua tradicional Sessão Solene em Homenagem ao Servidor Público. A cerimônia que foi marcada por momentos emblemáticos, no Auditório Praia de Santa Mônica, no SESC, foi realizada como forma de reconhecimento e valorização do município, ao trabalho, à atuação, às contribuições e aos relevantes serviços prestados pelos do funcionalismo municipal – durou aproximadamente 2h30m e reuniu um representativo número de autoridades e servidores públicos.

Para abrilhantar a sessão, o cantor lírico e maestro Inarley Carletti apresentou o espetáculo “Tempo de Esperança”, juntamente com seu coral, numa emocionante cantata alusiva ao fim de ano.

Durante o evento, que foi transmitido ao vivo pela televisão local e pelas redes sociais da CMG, os 17 vereadores de Guarapari concederam diversas honrarias, a fim de prestar suas homenagens aos servidores dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), que, em suas respectivas áreas de atuação, mais se destacaram ao longo do ano 2021, trabalhando em prol da cidade e da população guarapariense.

Ao todo, foram outorgadas 34 honrarias, sendo 27 “Comendas Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora” ( designadas para servidores do Poder Executivo); seis “Comendas Hugo Borges” (designadas para servidores do Poder Legislativo) e uma “Comenda Alexandre Martins” (designada a servidores do Poder Judiciário). Confira como foi a sessão.

CONFIRA A LISTA DE HOMENAGEADOS, POR VEREADOR

E POR TIPO DE COMENDA LEGISLATIVA OUTORGADA:

VEREADOR DENIZART ZAZA (PODEMOS)

Homenageado: Sidney Franca Assis – Comenda Hugo Borges

Homenageada: Carmem Regina Marques – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR DITO XARÉU (PSDB)

omenageado: José Renato Vieira Guimarães – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Alessandra Santos Albani – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR DR. FRANZ (PP)

Homenageada: Carlas Wirisa Maioli – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Luciana Lima Do Amor Divino Rocha – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR DUDU CORRETOR (CIDADANIA)

Homenageado: Marco Antônio Pereira Martins – Comenda Hugo Borges

Homenageado: José Roberto Pereira – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR FÁBIO VETERINÁRIO (PSB)

Homenageado: Edson Figueiredo Magalhães – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: Wendel Sant’ana Lima – Comenda Hugo Borges

VEREADOR IZAC QUEIROZ (PP)

Homenageado: Gilberto Barbosa Da Silva – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: 2- Marcelo Mattar Coutinho – Comenda Alexandre Martins

VEREADORA KAMILLA ROCHA (PTB)

Homenageada: Mary Hellen Santana Borges – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Karla Pereira Dos Santos – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR LÉO DANTAS (PATRIOTA)

Homenageado: Divandilson Ferreira Dos Santos – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Rose Cleide Dias Toledo – Comenda Hugo Borges

VEREADOR MARCELO ROSA (PL)

Homenageada: Felícia Margareth Alves Pinto – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: Augusto Cezar De Souza – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR MAX JÚNIOR (AVANTE)

Homenageada: Mirian Alves Da Cruz – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Marta Alves Da Cruz Souza – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR OLDAIR ROSSI (DEM)

Homenageado: Rubens Maioli Zani – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: Breno Simões Ramos – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VAREADOR PROFESSOR LUCIANO (PDT)

Homenageada: Margarida Maria Monbrini – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: Marcelo Gomes Silva – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR RODRIGO BORGES (REPUBLICANOS)

Homenageada: Cláudia Campos Romanholi – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageado: Victor Dos Santos Mattos – Comenda Hugo Borges

VEREADORA ROSANA PINHEIRO (CIDADANIA)

Homenageado: Vinícius Ribeiro Cortazio – Comenda Hugo Borges

Homenageado: Márcio José Siqueira Pinheiro – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADORA SABRINA ASTORI (DC)

Homenageada: Maria Lazaleti Astori – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Sintia Bubach Astori – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR WENDEL LIMA (PTB)

Homenageado: Osmar Teixeira Morais – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Margarida Maria Pinto Neves – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

VEREADOR ZÉ PRETO (PATRIOTA)

Homenageada: Andrea Domingos Dos Anjos – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora

Homenageada: Cristiana Souza Bertolani Siqueira – Comenda Maria Lúcia de Almeida Cunha Lora