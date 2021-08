De autoria do vereador Fábio Veterinário (PSB), o Projeto de Lei nº 073/2021 institui no calendário de eventos da cidade a “Semana dos Católicos Guaraparienses”. A Câmara aprovou, na última semana, o projeto em segunda discussão. Agora, a matéria seguirá para a sanção do Poder Executivo.

Fábio Veterinário justifica que o projeto atende grande parte dos habitantes de Guarapari. “Levando em conta que o Espírito Santo é um dos estados do país que mais abriga católicos, proporcionalmente ao seu número de habitantes, propusemos a inclusão da ‘Semana dos Católicos’ no calendário municipal, até porque Guarapari também possui um expressivo número de igrejas, de fiéis e de comunidades católicas, que são muito presentes na vida das famílias cristãs e muito atuantes no dia a dia da nossa sociedade”, concluiu.

Caso for aprovada, a Semana dos Católicos de Guarapari deve acontecer anualmente, na semana em que incidir o Dia de Pentecostes. Nessa época, é celebrada pelos fiéis a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo.