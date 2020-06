A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve no fim da noite de ontem(09), no posto da PRF em Guarapari, localizado no km 345 da BR 101, um veículo transportando chapas de granito com excesso de peso.

Agentes realizavam fiscalização no posto da PRF quando abordaram um caminhão da marca Volkswagen transportando chapas de granito. Ao verificarem as informações constantes nas notas ficais foi constatado 14.907 kg em excesso de peso.

Em virtude disso foi extraído a respectiva multa pelo excesso de peso, além da retenção do veículo para o transbordo da carga excedente. Foi confeccionado também um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que será encaminhado ao Ministério Público Estadual(MPES) em virtude da infringência do art. 132 do Código Penal (CP) por “Expor a vida ou a saúde de outem a perigo direto e iminente”.

Com informações da PRF