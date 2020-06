Conforme publicação do Portal 27 no último dia (06), na live de hoje, a partir das 19 horas, será divulgado o casal ganhador da promoção “Nossa História”, que vai presentear um casal com mais de R$ 2 mil reais em prêmios. Os vídeos serão publicados no Instagram do Portal 27 às 16 horas. Siga nossa página: https://www.instagram.com/portal27oficial/?hl=pt-br

É importante ressaltar que, para que seja validada a contagem dos votos, e o casal leve todos os prêmios da promoção, eles deverão seguir as redes sociais das dez empresas participantes no Instagram, que são:

Michelle Flores: cesta de café da manhã

Seguir no Instagram: @michellefloresfloricultura

Pratão Capixaba: almoço especial

Seguir no Instagram: @prataocapixaba

Queijo & Cia: cesta de frios e vinho

Seguir no Instagram: @queijocia

Belíssima: hidratante feminino e perfume masculino

Seguir no Instagram: @belissima_daniel

Instituto de Beleza Malagutti: hidratação, corte, escova, pé e mão

Seguir no Instagram: @institutodebelezamallagutti

Barbearia Malagutti: corte e barba

Seguir no Instagram: @barbeariamallagutti

Calêndula Moda Íntima: kit especial para o casal

Seguir no Instagram: @calendula.online

Pousada Serra Negra: diária com café da manhã

Seguir no Instagram: @serranegrapousadaspa

Marivelton arte e desenho: caricatura do casal

Seguir no Instagram: @marivelton_borges

Portal 27: book fotográfico com 10 fotografias do casal

Seguir no Instagram: @portal27oficial

Votação: O vídeo do casal será postado na rede social Instagram do portal27oficial hoje, às 16 horas para votação. Para que o seu vídeo seja ganhador de todos os prêmios, vale marcar os amigos e familiares e não se esqueça de seguir nossos parceiros.

Live: Além de anunciar o casal ganhador dos 10 prêmios, durante a live, teremos mimos especiais para eles e várias dicas para o dia dos namorados. E até brinde surpresa para os solteiros e solteiras. Participe, não fique de fora dessa.

Casal ganhador: Em virtude dos brindes agraciados pela produção do Portal 27, temos que nos certificar de que o casal ganhador seja maior de 18 anos, para usufruir de alguns prêmios em especial. Para tal comprovação, deverão apresentar documento de identidade.