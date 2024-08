O governador do Estado, Renato Casagrande, lançou, nesta terça-feira (06), o Fundo de Aval do Microcrédito do Espírito Santo (Garantir-ES). Criado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) em parceria com o Banestes, o fundo vai facilitar o acesso ao crédito a microempreendedores individuais (MEIs), formais ou informais, microempresas, empresas de pequeno porte e organizações econômicas de caráter coletivo e solidário.

Eles poderão contratar empréstimo por meio do programa Nossocrédito de até R$ 10 mil para serem pagos em até 36 vezes, com juros de 0,99% ao mês. O fundo será o garantidor dessas operações para o dono de pequeno negócio, que em caso de inadimplência não pagará ao banco, mas ao Garantir-ES com juros menores.

“Não existe forma de desenvolvimento sem acesso a crédito. Nem todos têm condições de ter investimento com recursos próprios. Por isso, o Governo do Estado criou o Garantir ES para dar mais essa facilidade aos nossos empreendedores. Isso permite que mais pessoas possam ter o seu próprio negócio, gerando renda para as famílias e também mais oportunidades de emprego”, destacou o governador Casagrande.

Para ter acesso à linha de crédito, que varia de R$ 200,00 a R$ 10.000,00, o interessado não poderá ter restrições em órgãos de proteção ao crédito. Além disso, o limite para empréstimo depende da avaliação da capacidade de pagamento e do histórico de crédito. As pessoas jurídicas têm 36 meses para pagar, com carência de seis meses, já as pessoas físicas têm prazo de 24 meses e carência de três meses.

Com mais de 20 anos de operação, o Nossocrédito já liberou R$ 1,07 bilhão em empréstimos aos donos de pequenos negócios. Somente este ano, já foram R$ 44 milhões em crédito. “O objetivo é criar um fundo de aval para linhas do programa, destinado a empreendedores com bom histórico de pagamento e negócios viáveis, mas que enfrentam dificuldades em apresentar garantias de pagamento”, explicou o diretor geral da Aderes, Alberto Gavini.

“A linha de microcrédito Garantir-ES vai oportunizar ainda mais o acesso impulsionador do microcrédito aos empreendedores capixabas. A facilidade da operação, tendo como avalista o Fundo de Aval do Microcrédito, coloca o case do programa Nossocrédito em um espaço ainda mais relevante no contexto brasileiro de operações de microcrédito. Estamos mantendo o nosso compromisso com a democratização do crédito e com a inclusão social e financeira da sociedade capixaba. Faremos ainda mais diferença na vida de muitos capixabas, com a oferta de microcrédito ainda mais facilitado a empreendedores de menor porte”, acrescentou o diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande.

O Garantir-ES também vai equalizar a taxa de juros, ou seja, ela será de custo zero para os empreendedores que acessaram a linha de financiamento especial para as vítimas das fortes chuvas que devastaram os municípios da região sul do Espírito Santo. O Nossocrédito Emergencial Enchente liberou até R$ 21 mil, com 12 meses de carência e 36 meses para pagar as parcelas. Desde março, quando foi anunciado, já foram atendidos 335 empreendedores com a liberação de R$ 6,5 milhões.