Casal ícone da TV brasileira está internado por Covid-19

O casal que é ícone da TV brasileira está internado por Covid-19 desde a sexta-feira (6). Tarcísio Meira de 85 anos, e Glória Menezes, de 86 anos estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Tarcísio Meira foi internado na Unidade de Terapia Intensiva. Ele está intubado. O estado de saúde dela é menos grave e ela está recebendo atendimento médico em um quarto particular.

Eles são casados desde 1962. Eles já haviam tomado a primeira dose da vacina em março e a segunda no início de abril. Desde então, estavam isolados em um sítio da família e Porto Feliz (SP). Em setembro de 2020 eles tiveram seu contrato com a Globo encerrado depois de mais de 50 anos.

Os dois tem um filho, Tarcísio Filho. A A nora do casal, Mocita Fagundes, pediu orações aos fãs. “Por enquanto peço que se unam a nós nessa corrente de orações e energias positivas. Não vou ficar me alongando e nem dando boletins médicos. Vou ficar quietinha ao lado do @tarcisio.magalhaes.7 que – graças a Deus – testou negativo para Covid. Carinho e oração sempre fazem um bem danado”, disse.

Especialistas ressaltam que nenhuma vacina oferece proteção de 100% contra doenças, mas todas reduzem o risco de infecção, hospitalização e morte. No caso da vacina contra Covid-19, principalmente depois da segunda dose.