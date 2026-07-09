Combustível em risco: Greve de transportes de combustíveis é decretada e pode deixar postos sem gasolina

Os motoristas do Espírito Santo devem ficar atentos ao nível do tanque nos próximos dias. O Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários) confirmou que os profissionais responsáveis pelo transporte de combustíveis — os motoristas tanqueiros — vão cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira (13), caso não haja um acordo com o setor patronal. A paralisação pode afetar diretamente o abastecimento de postos a partir da próxima semana.

Segundo o presidente do sindicato, Marquinhos Jiló, a interrupção das entregas de gasolina, diesel e etanol fará com que os estoques comecem a baixar. O impacto não deve ser imediato, mas a falta de produtos pode começar a ser sentida nos dias seguintes, conforme os postos forem vendendo o que resta e ficarem sem reposição.

Por conta disso, Jiló orientou que os condutores se antecipem e evitem deixar para abastecer apenas quando o tanque estiver completamente vazio.

Cinco reuniões sem avanço nas negociações

Antes de decretar a greve, a categoria tentou negociar com as empresas de transporte. O Sindirodoviários informou que participou de cinco reuniões com o setor patronal, mas não houve avanço nas reivindicações dos trabalhadores, que cobram melhores condições de trabalho.

Em nota oficial, a entidade reiterou que a paralisação pode ser suspensa caso as empresas apresentem uma nova proposta antes de segunda-feira.

“Diante da falta de acordo, a partir de segunda-feira a categoria entrará em greve. Permanecemos à disposição para retomar as negociações a qualquer momento, caso o setor patronal se sensibilize e apresente uma proposta que valorize esses trabalhadores”, informou o Sindirodoviários.

Até o início da semana que vem, a recomendação é de que os motoristas acompanhem o desenrolar da situação para evitar transtornos de última hora.