Perigo no mar: Após dois dias de buscas, corpo de jovem de 22 anos é encontrado na Praia de Itaparica

O corpo do jovem Arthur Mulinari de Oliveira, de 22 anos, foi encontrado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, em frente ao Posto de Guarda-vidas 15. Arthur estava desaparecido desde a manhã de terça-feira (7), quando foi atingido por uma forte onda enquanto surfava na companhia de um amigo. De acordo com Welker Mulinari, irmão da vítima, o colega que estava com Arthur conseguiu retornar à superfície, mas o jovem sumiu no mar. A família relatou que ele praticava aulas de surfe há dois meses e não sabia nadar. As informações são da TV Vitória/Record.

Buscas e despedida

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram buscas na região ao longo dos últimos dias. Diante do tempo decorrido, os familiares já não tinham expectativas de encontrar o jovem com vida, mas buscavam a localização do corpo para se despedirem.

“A certeza de que a gente perdeu o nosso irmão já é garantida. Mas temos a alegria, falo dessa forma, de conseguir localizar o corpo para dar um velório digno, um enterro digno para a nossa família e sentir que ele realmente descansou”, declarou o irmão da vítima, Welker Mulinari.

Alerta para condições do mar

O Corpo de Bombeiros emitiu um alerta destacando que o trecho da Praia de Itaparica onde o afogamento aconteceu apresenta condições severas de navegação. A área possui forte incidência de ondas e correntes, sendo indicada exclusivamente para praticantes experientes.

Os guarda-vidas reforçam a orientação para que banhistas e surfistas sigam rigorosamente as instruções das equipes de salvamento e evitem entrar no mar em períodos de risco elevado.