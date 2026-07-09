OABaby: Mães e pais advogados ganham espaço exclusivo com brinquedoteca e trocador em Guarapari

A OAB-ES inaugurou, na última terça-feira (30), a primeira Sala OABaby do Espírito Santo. Localizado na sede da 4ª Subseção de Guarapari, o espaço foi idealizado pela diretoria local para acolher os filhos de advogados e advogadas enquanto seus responsáveis participam de cursos, reuniões, workshops, palestras e demais atividades promovidas pela Ordem.

A solenidade de inauguração contou com a presença da presidente da OAB-ES, Erica Neves; da presidente da 4ª Subseção de Guarapari, Mônica Goulart; e da conselheira federal da OAB-ES e secretária-geral adjunta do Conselho Federal da OAB, Christina Cordeiro dos Santos.

Estrutura e público-alvo

O ambiente foi projetado para oferecer inclusão e apoio a profissionais que precisam conciliar a rotina de trabalho e aperfeiçoamento com os cuidados parentais. A estrutura conta com:

Área de amamentação: equipada com poltrona para amamentação ou extração de leite materno;

Espaço de higienização: equipado com trocador;

Área de recreação (brinquedoteca): equipada com brinquedos, livros infantis e mesa de atividades.

Além de atender a advocacia de Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves — municípios que compõem a 4ª Subseção —, a sala também estará disponível para profissionais de outras regiões que estejam de passagem pela cidade para realizar audiências, atendimentos ou outros compromissos profissionais.

Apoio à advocacia feminina e parentalidade

A presidente da OAB-ES, Erica Neves, destacou que o espaço garante melhores condições para o exercício da profissão. “Agora, advogados e advogadas poderão participar de cursos, reuniões e demais atividades com mais tranquilidade”, afirmou.

Mônica Goulart, presidente da Subseção de Guarapari, agradeceu o apoio da Seccional, da Comissão da Mulher Advogada e das arquitetas do projeto, ressaltando o foco em um acolhimento humanizado.

A relevância do espaço para o fortalecimento da advocacia feminina foi sublinhada por Christina Cordeiro dos Santos, que lembrou que as mulheres representam mais de 50% da advocacia brasileira e muitas deixam de frequentar eventos por falta de um local seguro para os filhos.

Aprovada por quem inicia na carreira, a advogada Camila Grassi, que recebeu sua carteira da Ordem na mesma solenidade, celebrou a criação do espaço. “Saber que existe uma rede de apoio para quando precisarmos atender clientes, estudar ou participar de palestras faz toda a diferença”, concluiu.