Prefeitura de Vila Velha abre contratações: salários chegam a R$ 7,5 mil

A Prefeitura de Vila Velha anunciou a abertura de um novo processo seletivo para a contratação de profissionais temporários destinados à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (SEMAP). A seleção visa a formação de um cadastro de reserva, permitindo que o município realize contratações conforme a demanda da pasta.

Oportunidades e Remuneração

O edital contempla vagas de nível superior, exigindo dos candidatos graduação na área de atuação e registro ativo no respectivo conselho profissional. Os cargos disponíveis são:

Médico-Veterinário: Com jornadas de 20 ou 40 horas semanais. Os salários variam entre R$ 3.789,97 e R$ 7.579,95.

Engenheiro Agrônomo: Para carga horária de 40 horas semanais, com remuneração de R$ 4.272,00.

Além do vencimento base, todos os profissionais contratados terão direito a um auxílio-alimentação que pode chegar a R$ 850,00.

Como participar

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do portal oficial da Prefeitura de Vila Velha. O prazo tem início ao meio-dia do dia 20 de julho e segue até as 12h do dia 3 de agosto de 2026.

O processo de seleção será composto por três etapas: inscrição on-line, envio da documentação pelos candidatos convocados e a assinatura do contrato. A classificação dos participantes será definida pela análise da qualificação profissional e pelo tempo de serviço comprovado. Os contratos temporários terão duração inicial de 12 meses, sendo possível a prorrogação caso haja necessidade da administração municipal.