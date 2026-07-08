Cerco fechado: Foragido da Justiça é preso após agredir adolescente em Guarapari

Um homem com um longo histórico de reincidência criminal foi preso na última terça-feira (07), em Guarapari, após uma operação integrada da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O suspeito, que possuía um mandado de prisão preventiva em aberto, é acusado de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra uma adolescente, além de responder por crimes de ameaça e injúria.

A ação foi conduzida por um esforço conjunto da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI), da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) e da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), todas sediadas em Guarapari.

Histórico de crimes e fuga

Segundo o delegado Rafael Gobbi, titular da DPCAI de Guarapari, o investigado era considerado foragido desde o final de 2025. Durante o período em que esteve foragido, o homem teria se deslocado para o município de São Mateus, onde, em abril deste ano, voltou a ser investigado por um novo caso de violência doméstica contra uma mulher.

Ao retornar para Guarapari, o suspeito tentou se ocultar das autoridades, mas foi localizado e detido pelas equipes policiais. Além dos crimes que motivaram o mandado atual, o homem já possui uma condenação anterior por roubo e responde a um processo por infrações de trânsito. Após a prisão, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.