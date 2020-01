A chuva que atingiu o sul do Estado na noite de ontem deixou um rastro de destruição e pelo menos duas pessoas mortas. As cidades mais atingidas foram Iconha e Alfredo Chaves.

Alfredo Chaves é uma cidade alagada, com o rio Benevente, principal manancial que corta cidade, transbordado, famílias desalojadas, sem a ponte principal e com difícil acesso ao município.

Assim é a atual realidade de Alfredo Chaves, devido às chuvas fortes que caíram nas últimas 12 horas. A Defesa Civil Municipal com a colaboração dos secretários municipais vem acompanhando a situação de perto, informa que a cidade está em estado de ALERTA MÁXIMO. Um comitê de crise será montado assim que a equipe municipal conseguir entrar na cidade.

Mortes. Alfredo Chaves, que teve o maior acumulado de chuva no mesmo período, com 249.2 milímetros, também está sob risco alto hidrológico e de deslizamentos. Uma casa foi soterrada no bairro Cachoeirinhas e duas pessoas morreram. Além delas, uma outra foi socorrida com ferimentos.

Em razão disso, a Defesa Civil insiste e pede as famílias em área de risco, encostas que busquem lugares seguros ou ainda outras já fora de casa não retornem sem segurança. O Ginásio de Esportes Municipal já está aberto para receber as famílias desalojadas. Em caso de emergência, a Defesa Civil Municipal deve ser acionada pelo telefone: (27) 98134-2415.

Iconha. A cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas nas últimas horas. O nível do Rio Iconha abaixou, mas chegou a mais de quatro metros durante a noite de sexta-feira (17). A cidade foi uma das mais atingidas pelas chuvas nas últimas horas. O nível do Rio Iconha abaixou, mas chegou a mais de quatro metros durante a noite de sexta-feira (17). Um homem foi encontrado morto na localidade de bom destino. Várias comunidades estão isoladas.

Vargem alta. De acordo com o boletim da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, divulgado na manhã deste sábado (18), só em Vargem Alta, 24 pessoas estão desabrigadas e quatro ficaram feridas em decorrência das chuvas. Veja alguns vídeos dos locais mais atingidos.