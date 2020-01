Os entusiastas do samba e pagode têm um encontro marcado com dois astros dos ritmos no sábado, dia 18 de janeiro, a partir das 21 horas, no Multiplace Mais, em Meaípe. Passam pelo palco do complexo de entretenimento mais badalado do Estado no Verão o músico paulista Péricles e o carioca Xande de Pilares.

Ao longo de 33 anos de carreira, Péricles tem mais de 174 milhões de visualizações no YouTube, 2,2 milhões de ouvintes mensais no Spotify, 19 CDs e 6 DVDs lançados e mais de 15 milhões de discos vendidos. Um dos fundadores do Exaltasamba, grupo criado em 1986 e que ganhou diversos prêmios como o Grammy Latino, o vocalista iniciou sua bem-sucedida carreira solo em 2012.

Prometendo uma grande roda de samba, ele apresenta em Guarapari seu projeto “Pagode do Pericão”, que teve seu primeiro disco lançado em março de 2019. O registro ao vivo contou com a participação de Chrigor e Thiaguinho, ex-integrantes do grupo Exaltasamba, e o principal hit foi “Supera”. No show, ele ainda faz releituras de clássicos do ritmo, passando por nomes como Molejo, Art Popular e de sua antiga banda, sem deixar de fora sucessos do disco “Em Sua Direção” (2018), a exemplo de “Até Que Durou”.

Apelidado de “Rei da Voz”, ele também deve ficar conhecido agora como o “Mensageiro do Amor”. Isso porque o artista lançou no segundo semestre de 2019 um DVD com esse nome. Gravado em Salvador, na Bahia, com um público de mais de 30 mil pessoas, o repertório tem 26 faixas, focando nos clássicos do paulista, nas faixas do álbum “Em Sua Direção” e ainda conta com nove canções inéditas. Dentre elas, “Ninguém Ama”, que completa o repertório da apresentação no Estado.

Já o carioca Xande de Pilares, também considerado um dos maiores cantores de samba do País, sobe ao palco com sua voz marcante e inconfundível e um jeito bem característico de tornar ainda mais contagiante o ritmo musical que domina. No palco, o sambista é acompanhado por uma superbanda, a “Arca de Noé”, composta por 11 músicos. Sob direção musical de Julinho Santos (violão 6 cordas), vão estar, Valdenir Rio (baixo), Marechal, Tico, Azeitona e Thiago Kukinha (percussão), Karla Prieto e Wanderson Assis (vocal), Fernando Portugal (bateria), Moog (teclado) e Juan Felipe (cavaquinho).

O repertório do show é composto por sucessos do ex-vocalista do Revelação, como “Tá Escrito”, tema de abertura da novela “A Dona do Pedaço”, “Clareou”, “Deixa Acontecer”, “Só Vai De Camarote” e “Elas Estão no Controle”, e composições que fazem parte do segundo disco da carreira solo, “Esse Menino Sou Eu” (2017). Dentre elas, “Tem que Provar que Merece”, “Homem de Lata”, “Cuca Quente”, “Alegre Menina”, “Eu Sou de Jorge” e “Ah, Como Eu Amei”, regravação da música de Benito Di Paula.

O artista também vai cantar “Gratidão”, “Fã do Amor da Gente” e “Meu Pitel”, atual música de trabalho. Estas três últimas estão no primeiro DVD solo do artista, que foi gravado em novembro no Rio de Janeiro e tem previsão de lançamento para o final deste mês.

SERVIÇO

PÉRICLES (SP) E XANDE DE PILARES (RJ)

The Best Summer Of Your Life

Data: 18 de janeiro, sábado, às 21 horas

Local: Multiplace Mais (R. A, Lote 09, Meaípe, Guarapari, Espírito Santo)

Ingressos* (2º lote/meia): Front Stage a R$ 80 e Camarote 2 (1º lote) a R$ 100. Mesa para 4 pessoas (1º lote): Bronze a R$ 600, Prata a R$ 700 e Ouro a R$ 800.

Meia-entrada solidária: Todos têm direito à meia ao levarem 2 quilos de alimento ou 1 agasalho ou 1 brinquedo em bom estado ou 1 lata de leite em pó ou fralda infantil ou geriátrica

Pontos de venda: Loja Bagaggio (shoppings Vitória, Praia da Costa e Boulevard Shopping Vila Velha), Loja Country Ville (Cariacica), Quiosque Ticket Premium (Extra Center Guarapari) e site https://www.ticketpremium.com. br/Site/Setores/244

Classificação etária: Para o evento, 16 anos. Menores de 14 e 15 somente com a presença dos responsáveis legais. Para o Club Maritmo, 18 anos

*Observação: valores sujeitos à taxa de conveniência. Valores poderão sofrer alterações de acordo com o lote vigente sem aviso prévio.