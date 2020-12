O Cineritz de Guarapari anunciou, via rede social, que retoma hoje (10) suas atividades. O cinema suspendeu suas atividades no dia 18 de março desse ano, após o decreto de emergência no controle da Covid-19.

Os cinemas em todo o Espírito Santo já estavam autorizados a voltarem a funcionar desde outubro, porém a maioria das salas de exibição não reabriu no período em que houve a liberação. O Governo do Estado impôs que a ocupação máxima de salas de cinema fosse de 40%. Os cinemas também terão que realizar limpeza periódica e programada das tubulações do ar condicionado, obrigatoriamente.

Covid-19. Na publicação, o Cine Ritz reforça o uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus e que só pode ser removida ao consumo de lanches. As poltronas nas salas de cinema são marcadas para manter o distanciamento social entre os espectadores, impedindo ocupações que promovam aglomerações. O piso no cinema também foi sinalizado para indicar distância segura entre um cliente e outro. Em diversas áreas do cinema está disponível álcool em gel 70% para a higienização das mãos.

Filmes em cartaz. No momento, os filmes em cartaz dispostos diariamente são Trolls 2 e Possessão: O Último Estágio. O próximo lançamento terá sua pré-estreia no dia 16 de dezembro, e é a aguardada produção cinematográfica Mulher Maravilha 1984. A estreia dessa continuação foi adiada inúmeras vezes ao longo do ano, por causa da pandemia.