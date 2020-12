Em nota divulgada na tarde de hoje, o Governo do Espírito Santo informou à imprensa de que tomará todas as medidas possíveis para viabilizar vacinas para todos os capixabas. O Estado participa da mobilização nacional pela garantia de vacina contra a Covid-19 suficiente para imunizar a população brasileira até 2021.

A parceria vem sendo discutida entre os estados do Espírito Santo e de São Paulo, para, em um primeiro momento, imunizar mais de 400 mil profissionais das áreas da saúde e da segurança capixaba. No processo de mobilização, foi apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo a possibilidade de disponibilizar vacinas suficientes para que os trabalhadores da saúde e da segurança pública do Espírito Santo fossem imunizados pela vacina produzida pelo Instituto Butantã.

Nesta quinta-feira (10), foi formalizada uma consulta ao Instituto Butantã sobre a disponibilidade de 440 mil doses de vacinas necessárias para vacinar todos os trabalhadores da saúde e da segurança pública no estado do Espírito Santo. O órgão já realizou um aumento no número de profissionais que irão trabalhar na produção e também já adquiriu a matéria-prima necessária.

Além do Espírito Santo, outros estados também demonstraram interesse na aquisição da vacina, são eles: Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul. No total, 276 municípios já decidiram pela compra do imunizante e outros 912 manifestaram interesse.