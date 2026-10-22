Luto em Guarapari: dono de hamburgueria morre em acidente de moto na Praia do Riacho

Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista no final da manhã desta quinta-feira (22 de outubro), na Rodovia Paulo Borges, na altura do bairro Praia do Riacho, em Guarapari. A colisão envolveu a motocicleta pilotada pela vítima e um caminhão nas proximidades da entrada do Lameirão e do ponto de fiscalização eletrônica (radar).

A vítima foi identificada como Ralfe Almeida, de 38 anos, conhecido empreendedor local do ramo de alimentação e proprietário do estabelecimento Burguer Brasil.

Atendimento de Emergência e Impacto no Trânsito

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) foram acionadas rapidamente para prestar os primeiros socorros. Contudo, na chegada do resgate médico, foi constatado que o motociclista não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu no local da colisão.

Detalhes do Ocorrido Informações Oficiais Data e Horário Quinta-feira, 22 de outubro de 2026, no final da manhã Localização Rodovia Paulo Borges, Praia do Riacho (próximo ao radar e entrada do Lameirão) Envolvidos Motocicleta de entregas e um caminhão Vítima Fatal Ralfe Almeida Atendimento SAMU 192 e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)

Isolamento e Perícia

Policiais militares isolaram o trecho da Rodovia Paulo Borges para preservar o local até a chegada da Perícia Técnico-Científica da Polícia Civil. Devido à interdição parcial da via para os trabalhos periciais e remoção dos veículos, um intenso congestionamento se formou na região da Praia do Riacho ao longo do início da tarde.

As causas e a dinâmica exata da colisão entre a motocicleta e o caminhão serão investigadas pela Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Guarapari.