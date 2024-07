Você já pensou em adotar a estratégia dos grandes nomes do varejo online em sua empresa?

A Shopee, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo, tem se destacado por suas estratégias inovadoras de marketing, especialmente em datas repetidas, como 7/7, 9/9, 11/11, entre outras.

Essas campanhas não apenas aumentam as vendas significativamente, mas também ajudam a construir uma base de clientes fiéis e engajados. A Amazon também tem o seu “dia de calendário” chamado Prime Day e que vai começar nesta Terça (16).

E hoje, Neste artigo, vamos explorar como a Shopee e outras empresas utilizam essas estratégias e como você, leitor e empresário, pode adotar abordagens similares para alavancar suas vendas e fortalecer suas marcas.

A Estratégia de Datas Repetidas

Capitalizar essas datas é uma das especialidades da Shopee para criar grandes eventos de vendas. Esses eventos são marcados por descontos agressivos, promoções exclusivas e atividades interativas que atraem milhares ou, até milhões de compradores.

A ideia por trás dessas datas é simples: elas são fáceis de lembrar e criam um senso de urgência e antecipação entre os consumidores e, quando aliado à campanhas de Marketing em várias plataformas simultaneamente como Internet e TV e colaborações com influenciadores e celebridades como Terry Crews (em um Marketing de Oportunidade), garantem ainda mais o alcance das metas de venda.

Em 2021, por exemplo, resultou em um aumento de 460% nas vendas em comparação com um dia normal de vendas.

Alguns elementos das Campanhas recorrentes

Continuando com a Shopee como referência, ela utiliza-se uma combinação de táticas para garantir o sucesso de suas campanhas recorrentes, entre elas:

Oferecer grandes descontos e cupons exclusivos e/ou “compre 1 leve 2” é uma maneira eficaz de atrair compradores;

A inclusão de jogos e atividades interativas dentro do seu próprio aplicativo para manter os usuários engajados e incentivar a participação contínua;

Campanhas com influenciadores e celebridades ajuda a aumentar a visibilidade da campanha e a atingir um público mais amplo;

Investir pesado em marketing digital, utilizando anúncios em redes sociais (Meta e Tiktok Ads), Google Ads, e campanhas de email marketing para alcançar seus clientes potenciais.

Como a sua empresa também pode adotar estratégias similares?

Empresas de todos os tamanhos podem aprender com o sucesso da Shopee e criar suas próprias versões de campanhas de datas e promoções recorrentes, além de poder utilizar cada elemento que você viu acima para que isso se torne efetivo. Como por exemplo:

Escolher datas fáceis de lembrar como 8/8, 10/10, ou 12/12, do mesmo modo que a Shopee faz, e criar um senso de antecipação e urgência. Essas datas podem ser usadas para grandes eventos de promoção e vendas mensais.

Você também pode criar um evento de aniversário da sua empresa com promoções especiais e exclusivas, e isso é uma ótima maneira de engajar os clientes e aumentar as suas vendas. Isso também ajuda a construir uma conexão emocional com os consumidores mais fiéis.

Alguns feriados e datas sazonais, como o Dia dos Namorados, Black Friday, e Natal já são bem clássicos, mas explorar isso de modo personalizado para a sua empresa pode , para lançar promoções específicas. Essas datas já estão associadas a compras e presentes, facilitando a criação de campanhas temáticas.

Para finalizar (ou começar, no seu caso)

A estratégia de datas repetidas ou calendário recorrente é um excelente exemplo de como criar campanhas de vendas eficazes que geram grande engajamento e aumentam as vendas.

As empresas que adotam essas estratégias não só aumentam suas vendas, mas também constroem uma base de clientes leais e engajados, prontos para aproveitar as próximas promoções.

Por isso, aproveite essas dicas e comece a planejar suas campanhas de datas repetidas e promoções recorrentes para alavancar seu negócio.

A Seu Amigo Agência Digital pode te dar o suporte completo para você começar a agir estrategicamente em seu negócio com ações promocionais ou de publicidade. Temos um know how de mais de 20 anos com Redes Sociais e já atendemos grandes marcas do País.

Entre em contato hoje através dos nossos canais ou fale diretamente comigo, Rogério Lima, no direct do meu Instagram (@orogeriolima). Ficarei muito feliz em poder fazer a sua empresa fazer história!