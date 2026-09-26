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Presidente do Flamengo alerta que clube pode perder R$ 430 milhões por ano com fim das bets


Presidente do Flamengo diz que clube pode perder R$ 430M por ano sem as bets.| Foto: Globo Esporte

Bap estimou que cerca de 30% dos recursos destinados aos esportes olímpicos e ao futebol feminino do Flamengo estão ligados ao ecossistema das apostas — algo entre R$ 20 milhões e R$ 21 milhões por ano.

O dirigente também citou o patrocínio máster do clube, com uma casa de apostas, que representa R$ 269 milhões — e disse que esse valor é só parte da exposição financeira total do Flamengo ao setor.

Contratos em risco

Questionado se a perda de receita afetaria o desempenho esportivo do time, Bap afirmou não ter dúvidas de que ajustes serão necessários caso as mudanças se confirmem, incluindo possível cancelamento de contratos de patrocínio ligados às bets.

A declaração acontece no mesmo dia em que o governo Lula assinou a Medida Provisória que proíbe as bets em todo o território nacional.

Arquivado em:

Esporte, Guarapari

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