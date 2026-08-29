Rodrigo Borges celebra sucesso do 1º Festival de Arrocha de Guarapari, que reuniu 30 mil pessoas na estreia

A noite de abertura da primeira edição do Festival de Arrocha de Guarapari, realizada na sexta-feira (28), reuniu aproximadamente 30 mil pessoas na extensão da Avenida Paris, no bairro Jardim Santa Rosa. O evento, promovido pela Prefeitura de Guarapari por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atraiu moradores, turistas e caravanas vindas de municípios como Alfredo Chaves, Serra, Vila Velha, Cariacica e Anchieta.
A programação da primeira noite foi encerrada às 22h com o show de Eduardinho dos Teclados, após as apresentações de Anderson Balanço Bom e Kadu Vieira. A grande circulação de público impulsionou as vendas dos comerciantes credenciados que atuaram no local.
Avaliação do Prefeito Rodrigo Borges
O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressaltou o alcance regional do evento e o impacto positivo para a economia e o turismo da cidade:
“Foi uma alegria enorme ver a primeira noite do nosso Festival de Arrocha com essa quantidade de pessoas, com famílias, moradores e visitantes vindo de várias cidades. A gente fica muito feliz em ver os comerciantes trabalhando, a cidade movimentada e todo mundo aproveitando. Esse é o primeiro festival e já mostrou que tem tudo para crescer e entrar de vez no calendário de Guarapari.”
Programação do Segundo Dia
A festa prossegue na noite deste sábado (29) com novos shows musicais e a expectativa de repetir a alta presença de público na Avenida Paris:
16h: Paredão de som;
18h: Show com O Butequeiro;
20h: Apresentação de Gael Novaes;
22h: Show de encerramento com Rickson Maioli.
Resumo do Evento
|Informação
|Detalhamento
|Evento
|1º Festival de Arrocha de Guarapari
|Público na estreia
|Aproximadamente 30.000 pessoas
|Local
|Extensão da Avenida Paris, Jardim Santa Rosa
|Realização
|Prefeitura Municipal de Guarapari (Gestão Rodrigo Borges)
|Origem das caravanas
|Alfredo Chaves, Serra, Vila Velha, Cariacica e Anchieta
|Programação deste sábado (29)
|Paredão de som (16h), O Butequeiro (18h), Gael Novaes (20h) e Rickson Maioli (22h)