Rodrigo Borges celebra sucesso do 1º Festival de Arrocha de Guarapari, que reuniu 30 mil pessoas na estreia

A noite de abertura da primeira edição do Festival de Arrocha de Guarapari, realizada na sexta-feira (28), reuniu aproximadamente 30 mil pessoas na extensão da Avenida Paris, no bairro Jardim Santa Rosa. O evento, promovido pela Prefeitura de Guarapari por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atraiu moradores, turistas e caravanas vindas de municípios como Alfredo Chaves, Serra, Vila Velha, Cariacica e Anchieta.

A programação da primeira noite foi encerrada às 22h com o show de Eduardinho dos Teclados, após as apresentações de Anderson Balanço Bom e Kadu Vieira. A grande circulação de público impulsionou as vendas dos comerciantes credenciados que atuaram no local.

Avaliação do Prefeito Rodrigo Borges

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressaltou o alcance regional do evento e o impacto positivo para a economia e o turismo da cidade:

“Foi uma alegria enorme ver a primeira noite do nosso Festival de Arrocha com essa quantidade de pessoas, com famílias, moradores e visitantes vindo de várias cidades. A gente fica muito feliz em ver os comerciantes trabalhando, a cidade movimentada e todo mundo aproveitando. Esse é o primeiro festival e já mostrou que tem tudo para crescer e entrar de vez no calendário de Guarapari.”

Programação do Segundo Dia

A festa prossegue na noite deste sábado (29) com novos shows musicais e a expectativa de repetir a alta presença de público na Avenida Paris:

16h: Paredão de som;

18h: Show com O Butequeiro;

20h: Apresentação de Gael Novaes;

22h: Show de encerramento com Rickson Maioli.

Resumo do Evento