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Rodrigo Borges celebra sucesso do 1º Festival de Arrocha de Guarapari, que reuniu 30 mil pessoas na estreia

Prefeito destacou o impacto econômico e a presença de caravanas de diversas cidades do Estado; programação de shows continua na noite deste sábado (29).

A noite de abertura da primeira edição do Festival de Arrocha de Guarapari, realizada na sexta-feira (28), reuniu aproximadamente 30 mil pessoas na extensão da Avenida Paris, no bairro Jardim Santa Rosa. O evento, promovido pela Prefeitura de Guarapari por meio da Secretaria Municipal de Cultura, atraiu moradores, turistas e caravanas vindas de municípios como Alfredo Chaves, Serra, Vila Velha, Cariacica e Anchieta.

A programação da primeira noite foi encerrada às 22h com o show de Eduardinho dos Teclados, após as apresentações de Anderson Balanço Bom e Kadu Vieira. A grande circulação de público impulsionou as vendas dos comerciantes credenciados que atuaram no local.

Avaliação do Prefeito Rodrigo Borges

O prefeito de Guarapari, Rodrigo Borges, ressaltou o alcance regional do evento e o impacto positivo para a economia e o turismo da cidade:

“Foi uma alegria enorme ver a primeira noite do nosso Festival de Arrocha com essa quantidade de pessoas, com famílias, moradores e visitantes vindo de várias cidades. A gente fica muito feliz em ver os comerciantes trabalhando, a cidade movimentada e todo mundo aproveitando. Esse é o primeiro festival e já mostrou que tem tudo para crescer e entrar de vez no calendário de Guarapari.”

Programação do Segundo Dia

A festa prossegue na noite deste sábado (29) com novos shows musicais e a expectativa de repetir a alta presença de público na Avenida Paris:

  • 16h: Paredão de som;

  • 18h: Show com O Butequeiro;

  • 20h: Apresentação de Gael Novaes;

  • 22h: Show de encerramento com Rickson Maioli.

Resumo do Evento

InformaçãoDetalhamento
Evento1º Festival de Arrocha de Guarapari
Público na estreiaAproximadamente 30.000 pessoas
LocalExtensão da Avenida Paris, Jardim Santa Rosa
RealizaçãoPrefeitura Municipal de Guarapari (Gestão Rodrigo Borges)
Origem das caravanasAlfredo Chaves, Serra, Vila Velha, Cariacica e Anchieta
Programação deste sábado (29)Paredão de som (16h), O Butequeiro (18h), Gael Novaes (20h) e Rickson Maioli (22h)

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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