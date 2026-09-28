Mesmo ferido a tiro em Vitória, passageiro viaja de ônibus e busca atendimento em Guarapari

Um homem foi ferido por disparo de arma de fogo no braço esquerdo, próximo à região do cotovelo, nas imediações da Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, na capital capixaba. O crime ocorreu no final da noite de sexta-feira, entre 23h e meia-noite.

Mesmo ferido, o homem não acionou o socorro imediato no local. Ele embarcou em um ônibus do sistema de transporte coletivo em direção ao Terminal de Itaparica, no município de Vila Velha, e em seguida tomou outro coletivo até Guarapari, onde finalmente procurou auxílio médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Atendimento Médico e Investigação Policial

Na UPA de Guarapari, a equipe de saúde avaliou a lesão provocada pelo projetil e constatou que o ferimento era superficial. O paciente recebeu curativos no local, foi medicado e liberado.

Questionado por policiais sobre as circunstâncias do crime, o homem afirmou que não conseguiu identificar quem realizou os disparos nem soube indicar a motivação do ataque.

Investigação: O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

Suspeitos: Até o momento, nenhum suspeito do disparo foi identificado ou detido.

Resumo da Ocorrência Policial