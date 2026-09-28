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Mesmo ferido a tiro em Vitória, passageiro viaja de ônibus e busca atendimento em Guarapari

Vítima foi atingida no braço na Ilha do Príncipe, passou pelo Terminal de Itaparica em Vila Velha e recebeu atendimento médico na UPA de Guarapari

Um homem foi ferido por disparo de arma de fogo no braço esquerdo, próximo à região do cotovelo, nas imediações da Rodoviária de Vitória, no bairro Ilha do Príncipe, na capital capixaba. O crime ocorreu no final da noite de sexta-feira, entre 23h e meia-noite.

Mesmo ferido, o homem não acionou o socorro imediato no local. Ele embarcou em um ônibus do sistema de transporte coletivo em direção ao Terminal de Itaparica, no município de Vila Velha, e em seguida tomou outro coletivo até Guarapari, onde finalmente procurou auxílio médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Atendimento Médico e Investigação Policial

Na UPA de Guarapari, a equipe de saúde avaliou a lesão provocada pelo projetil e constatou que o ferimento era superficial. O paciente recebeu curativos no local, foi medicado e liberado.

Questionado por policiais sobre as circunstâncias do crime, o homem afirmou que não conseguiu identificar quem realizou os disparos nem soube indicar a motivação do ataque.

  • Investigação: O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

  • Suspeitos: Até o momento, nenhum suspeito do disparo foi identificado ou detido.

Resumo da Ocorrência Policial

ParâmetroDetalhes da Ocorrência
Local do CrimeEntorno da Rodoviária de Vitória (Ilha do Príncipe, Vitória/ES)
Horário ProvávelEntre 23h e 00h de sexta-feira
Trajeto da VítimaVitória $\rightarrow$ Terminal de Itaparica (Vila Velha) $\rightarrow$ UPA de Guarapari
Gravidade do FerimentoLesão superficial no braço esquerdo (curativo e medicação aplicados)
Status da ApuraçãoInquérito sob responsabilidade da Polícia Civil; nenhum preso

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória, Guarapari, Polícia, Saúde

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