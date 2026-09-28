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Flávio Bolsonaro acusa CNBB de disseminar “fake news”; bispos reagem e cobram “verdade”

Candidato do PL à Presidência alegou envolvimento de membros da conferência em boatos sobre o título de Padroeira do Brasil; episcopado rebateu cobrando responsabilidade e verdade

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, fez declarações acusando integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de estarem envolvidos na disseminação de desinformação (fake news). A controvérsia gira em torno de boatos que circulavam em redes sociais alegando um suposto projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

De acordo com o candidato, membros da estrutura da Igreja Católica estariam colaborando para alimentar a narrativa ou omitindo-se diante do espalhamento das informações falsas para prejudicar seu eleitorado.

A Reação da CNBB e dos Bispos

A cúpula da CNBB e diversos bispos reagiram prontamente às acusações feitas pelo parlamentar. Em posicionamentos públicos, líderes religiosos reforçaram o compromisso da Igreja Católica com a verdade e repudiaram a instrumentalização da fé para fins eleitorais.

“Mentira não se combate com mentira. O papel da Igreja é anunciar o Evangelho e defender a verdade, sem se render a manobras políticas ou acusações infundadas.”Posicionamento de representantes do episcopado brasileiro.

A entidade ressaltou que a devoção a Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil é reconhecida por lei federal e pela Santa Sé, sendo descabida qualquer alegação sobre alteração dessa condição.

O Papel das Redes e a Checagem de Fatos

O episódio reacendeu o debate sobre o impacto de notícias falsas com apelo religioso durante o período eleitoral:

  • Boato de Origem: Rumores inverídicos sugeriam mudanças no status religioso e oficial da Padroeira.

  • Legislação Vigente: O título de Padroeira do Brasil foi oficializado em 1930 pelo Papa Pio XI e declarado feriado nacional pela Lei nº 6.802/1980, sem qualquer proposta em tramitação para sua alteração.

  • Redes Sociais: A difusão dos boatos provocou reações apaixonadas em grupos de mensagens, exigindo notas de esclarecimento por parte das arquidioceses e da própria CNBB.

Resumo da Controvérsia Eleitoral

ParâmetroDetalhes Oficiais da Declaração e Reação
Declaração do CandidatoFlávio Bolsonaro (PL) acusou membros da CNBB de cumplicidade com fake news
Tema do BoatoSuposta perda do título de Padroeira do Brasil por Nossa Senhora Aparecida
Resposta da CNBBRejeição às acusações; afirmação de que “mentira não se combate com mentira”
Status Legal do TítuloProtegido por lei federal (Lei 6.802/80) e decreto papal de 1930

Arquivado em:

Destaque, Política

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