Flávio Bolsonaro acusa CNBB de disseminar “fake news”; bispos reagem e cobram “verdade”

O candidato do PL à Presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, fez declarações acusando integrantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de estarem envolvidos na disseminação de desinformação (fake news). A controvérsia gira em torno de boatos que circulavam em redes sociais alegando um suposto projeto para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil.

De acordo com o candidato, membros da estrutura da Igreja Católica estariam colaborando para alimentar a narrativa ou omitindo-se diante do espalhamento das informações falsas para prejudicar seu eleitorado.

A Reação da CNBB e dos Bispos

A cúpula da CNBB e diversos bispos reagiram prontamente às acusações feitas pelo parlamentar. Em posicionamentos públicos, líderes religiosos reforçaram o compromisso da Igreja Católica com a verdade e repudiaram a instrumentalização da fé para fins eleitorais.

“Mentira não se combate com mentira. O papel da Igreja é anunciar o Evangelho e defender a verdade, sem se render a manobras políticas ou acusações infundadas.” — Posicionamento de representantes do episcopado brasileiro.

A entidade ressaltou que a devoção a Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil é reconhecida por lei federal e pela Santa Sé, sendo descabida qualquer alegação sobre alteração dessa condição.

O Papel das Redes e a Checagem de Fatos

O episódio reacendeu o debate sobre o impacto de notícias falsas com apelo religioso durante o período eleitoral:

Boato de Origem: Rumores inverídicos sugeriam mudanças no status religioso e oficial da Padroeira.

Legislação Vigente: O título de Padroeira do Brasil foi oficializado em 1930 pelo Papa Pio XI e declarado feriado nacional pela Lei nº 6.802/1980, sem qualquer proposta em tramitação para sua alteração.

Redes Sociais: A difusão dos boatos provocou reações apaixonadas em grupos de mensagens, exigindo notas de esclarecimento por parte das arquidioceses e da própria CNBB.

Resumo da Controvérsia Eleitoral