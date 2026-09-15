Casagrande é favorito na corrida ao Senado e segunda vaga vira batalha no Espírito Santo

A disputa por duas vagas ao Senado pelo Espírito Santo em 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. O ex-governador Renato Casagrande aparece na liderança dos levantamentos eleitorais, enquanto a segunda cadeira se transforma no principal foco da corrida, com diferentes nomes buscando consolidar suas candidaturas.

Pesquisa Real Time Big Data divulgada em setembro aponta Casagrande com 28% das intenções de voto. Sérgio Meneguelli aparece em segundo, com 12%, seguido por Evair de Melo, Fabiano Contarato, Maguinha Malta e Rose de Freitas, todos com 9%. Os números mostram, entretanto, que a disputa pela segunda vaga permanece aberta, considerando a margem de erro do levantamento.

Casagrande parte na frente

Com uma trajetória consolidada na política capixaba e dois mandatos à frente do Governo do Espírito Santo, Renato Casagrande entra na disputa pelo Senado com vantagem sobre os adversários. Sua experiência administrativa, o reconhecimento estadual e a capacidade de articulação política são fatores que contribuem para o desempenho nas pesquisas.

A liderança, contudo, não significa que a eleição esteja definida. O sistema eleitoral permite que cada eleitor vote em dois candidatos ao Senado, o que torna a composição dos votos um dos principais elementos da disputa.

Quem pode ficar com a segunda vaga?

Sérgio Meneguelli é, neste momento, um dos nomes mais bem posicionados. Sua presença constante entre os primeiros colocados e a imagem construída na política municipal o colocam em uma posição competitiva.

Evair de Melo também merece atenção. O deputado federal aparece como um dos nomes com potencial de crescimento, especialmente pela estrutura política e pela atuação no interior do Estado. A divisão do eleitorado de direita, porém, pode ser um fator decisivo para o resultado.

Fabiano Contarato, atual senador, possui recall eleitoral e estrutura partidária. A capacidade de ampliar sua votação para além do eleitorado tradicional do PT e da esquerda será determinante para suas chances de reeleição.

Maguinha Malta representa uma candidatura com forte identidade conservadora e apoio de setores ligados ao PL. Já Rose de Freitas aposta na experiência de sua trajetória política e na capacidade de dialogar com diferentes segmentos do eleitorado.

Uma eleição ainda em aberto

O cenário atual aponta Casagrande como favorito para uma das cadeiras, mas a segunda vaga está longe de definida. O desempenho dos candidatos nas próximas pesquisas, a capacidade de cada campanha mobilizar votos serão decisivos.

A eleição para o Senado no Espírito Santo promete ser uma das disputas mais observadas do cenário político estadual. Com uma vaga aparentemente encaminhada e outra em aberto, a pergunta que ganha força é: quem será o segundo senador eleito pelo Espírito Santo em 2026?