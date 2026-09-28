Processos seletivos e concursos no ES oferecem vagas para saúde, educação e segurança

Uma série de concursos públicos e processos seletivos simplificados soma mais de 4,6 mil vagas com inscrições abertas para órgãos do Espírito Santo e seleções de alcance nacional. As remunerações partem de R$ 1.621 para funções básicas e chegam a R$ 8.640 para profissionais de nível superior.
Entre as seleções de destaque do estado estão as da Prefeitura de Anchieta, focada no magistério; da Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá; do CREF22/ES em Vitória; e os processos seletivos na área da saúde na Prefeitura da Serra e previdenciária no IPC de Cariacica.
Destaques dos Editais em Evidência
Educação em Anchieta: Oferece 64 vagas imediatas mais cadastro de reserva para professores e pedagogos. Exige nível superior na área (e mínimo de 2 anos de experiência para pedagogos). As inscrições seguem de 21 de setembro a 7 de outubro, com taxa de R$ 100.
Conselho de Educação Física (CREF22/ES): Vagas para advogado, contador e analista administrativo em Vitória, exigindo nível superior e CNH B. Salários chegam a R$ 5,5 mil, com inscrições até 20 de outubro.
Saúde na Serra: Seleção simplificada para cadastro de reserva para auxiliares, técnicos e médicos clínicos gerais. Além dos vencimentos de até R$ 8.237,84, a prefeitura concede auxílio-alimentação de R$ 1.100 e adicional de insalubridade.
Tabela Resumo dos Concursos e Seleções
|Concurso / Órgão
|Vagas
|Remuneração
|Inscrições
|Taxa
|Prova / Seleção
|Edital
|Educação Anchieta (ES)
|64 + CR
|R$ 3.600 a R$ 8.640
|21/09 a 07/10
|R$ 100
|29/11/2026
|Acessar Edital
|CREF22 / Vitória (ES)
|2 + CR
|R$ 5.000 a R$ 5.500
|Até 20/10
|R$ 90
|13/12/2026
|Acessar Edital
|Guarda de Sta. Maria de Jetibá
|50 (30I + 20CR)
|R$ 3.763,26 + Aux.
|14/09 a 21/10
|R$ 150
|13/12/2026
|Acessar Edital
|IPC de Cariacica (PS)
|4 + CR
|R$ 3.675 a R$ 5.775
|18/09 a 01/10
|Isento
|Análise Titular
|Acessar Edital
|Educação de Ibiraçu (PS)
|10 + CR
|R$ 1.628 a R$ 5.490
|23/09 a 30/09
|Isento
|Análise Titular
|Acessar Edital
|Saúde da Serra (PS)
|Cadastro Reserva
|R$ 1.566 a R$ 8.237
|Até 29/10
|Isento
|Análise Titular
|Acessar Edital
|Advogados do CRF (ES)
|30
|R$ 3.000,00
|27/08 a 05/10
|R$ 90
|01/11/2026
|Acessar Edital
Legenda das siglas: CR: Cadastro de Reserva | I: Imadiatas | PS: Processo Seletivo.