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Processos seletivos e concursos no ES oferecem vagas para saúde, educação e segurança

Sete concursos e processos seletivos reúnem 4.665 vagas no Espírito Santo e âmbito nacional, com oportunidades do nível fundamental ao superior

Uma série de concursos públicos e processos seletivos simplificados soma mais de 4,6 mil vagas com inscrições abertas para órgãos do Espírito Santo e seleções de alcance nacional. As remunerações partem de R$ 1.621 para funções básicas e chegam a R$ 8.640 para profissionais de nível superior.

Entre as seleções de destaque do estado estão as da Prefeitura de Anchieta, focada no magistério; da Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá; do CREF22/ES em Vitória; e os processos seletivos na área da saúde na Prefeitura da Serra e previdenciária no IPC de Cariacica.

Destaques dos Editais em Evidência

  • Educação em Anchieta: Oferece 64 vagas imediatas mais cadastro de reserva para professores e pedagogos. Exige nível superior na área (e mínimo de 2 anos de experiência para pedagogos). As inscrições seguem de 21 de setembro a 7 de outubro, com taxa de R$ 100.

  • Conselho de Educação Física (CREF22/ES): Vagas para advogado, contador e analista administrativo em Vitória, exigindo nível superior e CNH B. Salários chegam a R$ 5,5 mil, com inscrições até 20 de outubro.

  • Saúde na Serra: Seleção simplificada para cadastro de reserva para auxiliares, técnicos e médicos clínicos gerais. Além dos vencimentos de até R$ 8.237,84, a prefeitura concede auxílio-alimentação de R$ 1.100 e adicional de insalubridade.

Tabela Resumo dos Concursos e Seleções

Concurso / ÓrgãoVagasRemuneraçãoInscriçõesTaxaProva / SeleçãoEdital
Educação Anchieta (ES)64 + CRR$ 3.600 a R$ 8.64021/09 a 07/10R$ 10029/11/2026Acessar Edital
CREF22 / Vitória (ES)2 + CRR$ 5.000 a R$ 5.500Até 20/10R$ 9013/12/2026Acessar Edital
Guarda de Sta. Maria de Jetibá50 (30I + 20CR)R$ 3.763,26 + Aux.14/09 a 21/10R$ 15013/12/2026Acessar Edital
IPC de Cariacica (PS)4 + CRR$ 3.675 a R$ 5.77518/09 a 01/10IsentoAnálise TitularAcessar Edital
Educação de Ibiraçu (PS)10 + CRR$ 1.628 a R$ 5.49023/09 a 30/09IsentoAnálise TitularAcessar Edital
Saúde da Serra (PS)Cadastro ReservaR$ 1.566 a R$ 8.237Até 29/10IsentoAnálise TitularAcessar Edital
Advogados do CRF (ES)30R$ 3.000,0027/08 a 05/10R$ 9001/11/2026Acessar Edital

Legenda das siglas: CR: Cadastro de Reserva | I: Imadiatas | PS: Processo Seletivo.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral

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