Processos seletivos e concursos no ES oferecem vagas para saúde, educação e segurança

Uma série de concursos públicos e processos seletivos simplificados soma mais de 4,6 mil vagas com inscrições abertas para órgãos do Espírito Santo e seleções de alcance nacional. As remunerações partem de R$ 1.621 para funções básicas e chegam a R$ 8.640 para profissionais de nível superior.

Entre as seleções de destaque do estado estão as da Prefeitura de Anchieta, focada no magistério; da Guarda Municipal de Santa Maria de Jetibá; do CREF22/ES em Vitória; e os processos seletivos na área da saúde na Prefeitura da Serra e previdenciária no IPC de Cariacica.

Destaques dos Editais em Evidência

Educação em Anchieta: Oferece 64 vagas imediatas mais cadastro de reserva para professores e pedagogos. Exige nível superior na área (e mínimo de 2 anos de experiência para pedagogos). As inscrições seguem de 21 de setembro a 7 de outubro, com taxa de R$ 100.

Conselho de Educação Física (CREF22/ES): Vagas para advogado, contador e analista administrativo em Vitória, exigindo nível superior e CNH B. Salários chegam a R$ 5,5 mil, com inscrições até 20 de outubro.

Saúde na Serra: Seleção simplificada para cadastro de reserva para auxiliares, técnicos e médicos clínicos gerais. Além dos vencimentos de até R$ 8.237,84, a prefeitura concede auxílio-alimentação de R$ 1.100 e adicional de insalubridade.

Tabela Resumo dos Concursos e Seleções

Concurso / Órgão Vagas Remuneração Inscrições Taxa Prova / Seleção Edital Educação Anchieta (ES) 64 + CR R$ 3.600 a R$ 8.640 21/09 a 07/10 R$ 100 29/11/2026 Acessar Edital CREF22 / Vitória (ES) 2 + CR R$ 5.000 a R$ 5.500 Até 20/10 R$ 90 13/12/2026 Acessar Edital Guarda de Sta. Maria de Jetibá 50 (30I + 20CR) R$ 3.763,26 + Aux. 14/09 a 21/10 R$ 150 13/12/2026 Acessar Edital IPC de Cariacica (PS) 4 + CR R$ 3.675 a R$ 5.775 18/09 a 01/10 Isento Análise Titular Acessar Edital Educação de Ibiraçu (PS) 10 + CR R$ 1.628 a R$ 5.490 23/09 a 30/09 Isento Análise Titular Acessar Edital Saúde da Serra (PS) Cadastro Reserva R$ 1.566 a R$ 8.237 Até 29/10 Isento Análise Titular Acessar Edital Advogados do CRF (ES) 30 R$ 3.000,00 27/08 a 05/10 R$ 90 01/11/2026 Acessar Edital

Legenda das siglas: CR: Cadastro de Reserva | I: Imadiatas | PS: Processo Seletivo.