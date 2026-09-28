Presidente Lula nega irregularidades e afirma que Lulinha e Marcola são inocentes em inquérito da PF

Em entrevista concedida no Palácio da Alvorada à TV Bandeirantes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma alteração profunda nas regras de indicação de ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF). Lula afirmou que a prerrogativa não deveria pertencer exclusivamente ao Presidente da República e sugeriu a criação de um conselho ou colegiado com participação da sociedade civil para avaliar as biografias antes da escolha oficial.

“A única coisa que eu posso dizer é que não pode continuar do jeito que está. Eu quero mudar o critério de escolha, porque o critério de escolha é muito vulnerável […] para que a pessoa não seja um cara indicado pelo presidente.” — Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.

O presidente também se posicionou favoravelmente à fixação de mandatos com tempo delimitado para os magistrados do STF, criticando a permanência por três ou quatro décadas no cargo. Além disso, ironizou a postura de julgadores após assumirem a toga e destacou que salários do funcionalismo público não devem servir para enriquecimento pessoal.

Defesa de Lulinha e Marcola em Inquéritos da PF

Durante a mesma entrevista, Lula saiu em defesa de seu filho, Fábio Luís Lula da Silva (conhecido como Lulinha), e de seu ex-chefe de gabinete, Marco Aurélio Santana Ribeiro (Marcola). Ambos são citados em investigações conduzidas pela Polícia Federal (PF) que apuram supostos crimes de tráfico de influência e corrupção envolvendo negociações com os ministérios da Saúde e do Desenvolvimento Social (MDS).

Lula declarou confiar na inocência de ambos diante das acusações e reportagens sobre a atuação da empresária e lobista Roberta Luchsinger.

As Linhas de Investigação da Polícia Federal

A Polícia Federal apura a atuação da lobista Roberta Luchsinger em negociações com órgãos federais e identificou conversas e transações financeiras sob análise:

Favorecimento a Lobista do INSS: Investigação sobre se Lulinha teria atuado em favor do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes (“Careca do INSS”) em tratativas junto ao Ministério da Saúde. Minuta de Contrato de Canabidiol: Envio, por parte da empresária, de uma minuta para fornecimento de medicamentos à base de canabidiol ao gabinete de Marcola. O ex-assessor confirmou um empréstimo pessoal de R$ 249 mil com a empresária, afirmando que o valor já foi quitado. Circulação de Dinheiro Vivo: Troca de mensagens obtidas pela PF mostra o transporte de malas com quantias expressivas em dinheiro vivo (mencionando valores de R$ 500 mil a R$ 193 mil) repassadas ao empresário Fernando Bittar e pagamentos diretos a servidores do Ministério do Desenvolvimento Social.

Resumo das Declarações e Fatos Citados