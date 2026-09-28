Festa de São Francisco de Assis no Convento da Penha terá programação de 1º a 4 de outubro

O Convento da Penha, localizado em Vila Velha, realiza de 1º a 4 de outubro um tríduo festivo em honra a São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores (OFM). A programação contempla missas diárias com bênçãos de objetos simbólicos trazidos pelos fiéis e culmina com uma celebração no Campinho do santuário no dia dedicado ao santo.
Em 2026, as celebrações também marcam o Ano Jubilar Franciscano, que recorda os 800 anos do Trânsito de São Francisco — marco da passagem do santo para a eternidade.
Significado dos Símbolos e Temas Diários
A cada dia do tríduo, os fiéis são convidados a levar um elemento específico para a bênção, relacionando a caminhada de fé ao legado de preservação e espiritualidade franciscana:
1º de Outubro (Sandálias e Calçados): Simboliza a disposição para o serviço e o chamado vocacional.
2 de Outubro (Terra): Representa o cultivo do Amor e o cuidado com a criação.
3 de Outubro (Sementes): Evoca a esperança e o plantio do Evangelho para a vida eterna.
“Queremos fazer memória de que toda vocação começa quando alguém se dispõe a levantar-se e caminhar. Deus continua chamando para tantas formas de amar e servir.” — Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha.
Programação e Horários das Celebrações
|Data e Horário
|Tema da Celebração
|Local / Símbolo para Bênção
|01/10 (Qua) — 15h30
|Francisco de Assis: Missionário do Amor
|Capela do Convento | Sandálias ou calçados
|02/10 (Qui) — 15h30
|Francisco de Assis: O Cantor do Pai
|Capela do Convento | Porção de terra
|03/10 (Sex) — 15h30
|Francisco de Assis: Uma Semente de Vida Eterna
|Capela do Convento | Sementes
|04/10 (Sáb) — 09h00
|São Francisco: peregrino da paz, irmão de todos, testemunha do Evangelho
|Campinho do Convento (Missa de Encerramento)