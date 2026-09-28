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Festa de São Francisco de Assis no Convento da Penha terá programação de 1º a 4 de outubro

Foto: Romero Mendonça/Secom-ES

O Convento da Penha, localizado em Vila Velha, realiza de 1º a 4 de outubro um tríduo festivo em honra a São Francisco de Assis, fundador da Ordem dos Frades Menores (OFM). A programação contempla missas diárias com bênçãos de objetos simbólicos trazidos pelos fiéis e culmina com uma celebração no Campinho do santuário no dia dedicado ao santo.

Em 2026, as celebrações também marcam o Ano Jubilar Franciscano, que recorda os 800 anos do Trânsito de São Francisco — marco da passagem do santo para a eternidade.

Significado dos Símbolos e Temas Diários

A cada dia do tríduo, os fiéis são convidados a levar um elemento específico para a bênção, relacionando a caminhada de fé ao legado de preservação e espiritualidade franciscana:

  • 1º de Outubro (Sandálias e Calçados): Simboliza a disposição para o serviço e o chamado vocacional.

  • 2 de Outubro (Terra): Representa o cultivo do Amor e o cuidado com a criação.

  • 3 de Outubro (Sementes): Evoca a esperança e o plantio do Evangelho para a vida eterna.

“Queremos fazer memória de que toda vocação começa quando alguém se dispõe a levantar-se e caminhar. Deus continua chamando para tantas formas de amar e servir.”Frei Gabriel Dellandrea, guardião do Convento da Penha.

Programação e Horários das Celebrações

Data e HorárioTema da CelebraçãoLocal / Símbolo para Bênção
01/10 (Qua) — 15h30Francisco de Assis: Missionário do AmorCapela do Convento | Sandálias ou calçados
02/10 (Qui) — 15h30Francisco de Assis: O Cantor do PaiCapela do Convento | Porção de terra
03/10 (Sex) — 15h30Francisco de Assis: Uma Semente de Vida EternaCapela do Convento | Sementes
04/10 (Sáb) — 09h00São Francisco: peregrino da paz, irmão de todos, testemunha do EvangelhoCampinho do Convento (Missa de Encerramento)

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Grande Vitória

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