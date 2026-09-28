Praia do Morro: condutora perde controle de bicicleta elétrica e atinge vítima na areia

Uma banhista viveu momentos de susto e dor no final da tarde de domingo (27) na Praia do Morro, um dos pontos turísticos mais movimentados de Guarapari. A mulher foi atingida nas costas por uma bicicleta elétrica que perdeu o controle no calçadão e despencou em direção à faixa de areia.

Segundo relatos de testemunhas que acompanharam a cena, a condutora estava com a bicicleta parada na área do calçadão quando perdeu o domínio do veículo, provocando a queda direto na areia e atingindo a vítima que estava logo abaixo.

Prestação de Socorro e Atendimento do Samu

Com o impacto, a vítima permaneceu estendida na areia por alguns minutos, queixando-se de dores intensas nas costas e sem conseguir se levantar sozinha.

Auxílio Inicial: Uma frequentadora da praia que se identificou como profissional de saúde prestou os primeiros cuidados no local até a chegada das equipes de resgate.

Remoção: Acionado por populares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância. Após avaliação inicial, a mulher conseguiu caminhar até o veículo de resgate amparada pelos profissionais de saúde.

Até o momento, não foram divulgados boletins oficiais atualizados sobre o estado de saúde da vítima nem informações sobre eventual registro da ocorrência junto aos órgãos de trânsito locais.

Resumo da Ocorrência