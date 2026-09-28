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Praia do Morro: condutora perde controle de bicicleta elétrica e atinge vítima na areia

Acidente ocorreu no final da tarde de domingo em Guarapari; vítima reclamou de dores intensas nas costas e precisou de amparo do Samu e de banhistas.

Uma banhista viveu momentos de susto e dor no final da tarde de domingo (27) na Praia do Morro, um dos pontos turísticos mais movimentados de Guarapari. A mulher foi atingida nas costas por uma bicicleta elétrica que perdeu o controle no calçadão e despencou em direção à faixa de areia.

Segundo relatos de testemunhas que acompanharam a cena, a condutora estava com a bicicleta parada na área do calçadão quando perdeu o domínio do veículo, provocando a queda direto na areia e atingindo a vítima que estava logo abaixo.

Prestação de Socorro e Atendimento do Samu

Com o impacto, a vítima permaneceu estendida na areia por alguns minutos, queixando-se de dores intensas nas costas e sem conseguir se levantar sozinha.

  • Auxílio Inicial: Uma frequentadora da praia que se identificou como profissional de saúde prestou os primeiros cuidados no local até a chegada das equipes de resgate.

  • Remoção: Acionado por populares, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância. Após avaliação inicial, a mulher conseguiu caminhar até o veículo de resgate amparada pelos profissionais de saúde.

Até o momento, não foram divulgados boletins oficiais atualizados sobre o estado de saúde da vítima nem informações sobre eventual registro da ocorrência junto aos órgãos de trânsito locais.

Resumo da Ocorrência

ParâmetroDetalhes do Fato
Local do AcidenteOrla da Praia do Morro (calçadão / faixa de areia) – Guarapari/ES
Data e HorárioFinal da tarde de domingo, 27 de setembro
Veículo EnvolvidoBicicleta elétrica
DinâmicaVeículo perdeu o controle no calçadão e despencou na areia
Atendimento MédicoPrimeiros socorros por profissional no local e encaminhamento pelo Samu

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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