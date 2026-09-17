Samarco abre inscrições para 80 vagas no Programa Aprendiz 2027

A Samarco abriu ontem, quarta-feira (16) as inscrições para o Programa Aprendiz 2027. Ao todo, são oferecidas 80 vagas para formação e qualificação profissional, distribuídas entre as unidades de Germano, em Minas Gerais, e Ubu, no Espírito Santo. As inscrições seguem até o dia 30 de setembro e devem ser feitas pelo site www.aprendizsamarco.com.br.

Do total de oportunidades, 40 são destinadas ao curso de Aprendizagem em Eletricista de Manutenção e outras 40 para Aprendizagem em Mecânica de Manutenção de Máquinas Industriais.

Podem se candidatar jovens que residam nas proximidades das unidades da empresa. Para as vagas de Germano, é necessário morar em Mariana ou Ouro Preto. Já para as oportunidades de Ubu, podem participar moradores de Anchieta, Guarapari ou Piúma.

Os candidatos devem ter entre 17 e 20 anos, estar matriculados no ensino médio regular ou já ter concluído essa etapa. Também é necessário completar 18 anos até dezembro de 2027.

Formação em duas etapas

O programa combina formação técnica, realizada em parceria com o Senai, e experiência prática nas operações da Samarco. A etapa teórica será realizada ao longo de 2027, com quatro horas diárias de atividades para cada curso. Em 2028, os aprendizes passam à etapa prática, com jornada de seis horas por dia.

Durante o primeiro ano, os participantes receberão bolsa-auxílio de R$ 810,50, além de seguro de vida e vale-transporte. No segundo ano, quando passam a atuar na Samarco, o valor da bolsa sobe para R$ 1.215,75. Nessa etapa, também serão oferecidos transporte fretado, plano de saúde e alimentação.

Segundo Sara Trindade, analista de Recursos Humanos da Samarco, o programa busca combinar a formação profissional com o desenvolvimento de competências pessoais.

“O Programa Aprendiz é uma das formas mais concretas que temos de investir no futuro dos jovens da nossa região. Além da qualificação técnica, buscamos desenvolver atitude, compromisso e valores como respeito e integridade, formando profissionais preparados para os desafios da indústria e para a vida”, afirma.

Turmas em andamento

Atualmente, 30 aprendizes dos cursos de Mecânica e Elétrica estão na etapa prática do programa, em Germano. Eles iniciaram essa fase em fevereiro deste ano.

Outra turma é formada por 37 mulheres admitidas em janeiro por meio do Programa Aprendiz Afirmativo. Atualmente, elas participam da etapa teórica em Mariana e seguirão para a etapa prática em Germano em 2027.

Durante o período de formação, os jovens também contam com o acompanhamento de padrinhos e madrinhas, que são empregados da Samarco responsáveis por apoiá-los ao longo da jornada de aprendizagem.

As inscrições para o Programa Aprendiz 2027 podem ser realizadas até 30 de setembro pelo site www.aprendizsamarco.com.br.