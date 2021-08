Os Policiais Militares do 10º Batalhão realizaram diversas prisões e apreensões na última terça-feira (24) no município de Guarapari. Durante a manhã, por volta das 09hs, uma guarnição de militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Santa Mônica quando avistou um indivíduo em atitude suspeita que tentou dispensar uma sacola contendo 56 pinos de cocaína.

Menor. Após realizar a abordagem policial constatou-se que se tratava de um menor de 16 anos. O mesmo também estava em posse do valor de R$16 em notas trocadas. O menor foi apreendido juntamente com o material ilícito.

Mandado de prisão. Durante a tarde, um homem de 43 anos foi detido pois encontrava-se com mandado de prisão em aberto pelo crime tráfico de drogas. A ação ocorreu no Centro por volta das 17hs.

Fugido. Em outra ação da PM, um indivíduo foi detido na zona rural de Guarapari, no bairro Palmeiras pois encontrava-se evadido do sistema prisional. No período da noite, por volta das 20hs, um veículo com restrição de furto/roubo foi recuperado. Os policiais avistaram o carro estacionado no bairro Praia do Morro e tomaram as medidas cabíveis removendo o mesmo para o pátio credenciado.

Simulacros. Ainda durante a noite, por volta das 22hs, dois simulacros de arma de fogo foram apreendidos no bairro Praia do Morro durante uma abordagem policial. Os abordados estavam ainda em posse de 20 pinos de cocaína, 48 pedras de crack e R$ 284,50 reais em dinheiro. Dois indivíduos foram detidos e uma menor de 16 foi apreendida.

Outras ocorrências. As outras ocorrências da semana foram. Na noite de domingo (22), durante patrulhamento uma guarnição da polícia militar abordou e apreendeu entorpecentes com um homem de 20 anos no bairro Kubitschek. Em posse do abordado foram localizadas 28 pedras de crack, 01 porção de crack, 01 porção de maconha e R$ 253,45. Diante dos fatos o indivíduo e todo material apreendido foram encaminhados a 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Revolver. Na noite de sábado (21), durante patrulhamento no bairro Adalberto Simão Nader, policiais militares abordaram um homem em atitude suspeita e localizaram um revólver calibre. 38 carregado com 06 munições e de numeração raspada. O indivíduo, arma e munições foram entregues na 5ª Delegacia regional de Guarapari.

Mandado de prisão. Ainda na noite de sábado (21), uma guarnição da polícia militar recebeu denúncias de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto estaria no bairro Praia do Morro dentro de um veículo. Os policiais localizaram e apreenderam o homem após confirmar os dados no sistema, sendo assim, encaminhado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Já durante a tarde de sábado (21) policiais militares abordaram e prenderam outro indivíduo com mandado de prisão em aberto no bairro Bela Vista pelos crimes de roubo e tráfico de entorpecentes. O conduzido foi entregue na 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

Perocão. Na sexta (20) durante patrulhamento no Bairro Perocão uma guarnição da polícia militar abordou e apreendeu com indivíduos 114 pinos de cocaína, 26 pedras de crack, 01 porção pequena de maconha, 01 balança de precisão, R$ 544,00 reais em espécie e 08 munições de calibre .380 intactas. Diante dos fatos o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados a 5ª Delegacia regional de Guarapari.