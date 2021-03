O receio dos representantes dos professores da rede municipal de ensino sobre os riscos da retomada das aulas sem que a categoria fosse devidamente vacinada tinha fundamento. Pelo menos é o que foi verificado em pelo menos duas escolas do município. Uma que informou a suspensão das aulas em um turno e outra que está, de acordo com denúncias, com oito professores afastados por causa do Covid-19.

Em 19 de fevereiro deste ano o Portal27 publicou uma reportagem em que mostrava a mobilização dos representantes do Sindiupes alertavam para os perigos da retomada das aulas antes que os professores fossem vacinados. Veja aqui.

“Nós estamos com muito medo. Na escola do meu filho, que é a Zilnete, na Praia do Morro, tem oito professores afastados por causa do vírus. Como vamos mandar nossos filhos para a escola sabendo que eles podem voltar contaminados? A prefeitura tem que tomar alguma providência sobre isso. Não nos obrigue a mandar nossos filhos para a escola desse jeito”, disse a mãe de um aluno, desesperada com a situação.

Para piorar, a escola Francisco Araújo, em Perocão, informou aos pais de alunos que suspendeu as aulas presenciais no turno vespertino por causa de casos confirmados na escola. “A suspensão é uma das ações previstas como medida protetiva à comunidade escolar, em razão da confirmação de casos do novo Coronavírus, para que possamos inibir a propagação do vírus.

O Sindiupes, que representa os trabalhadores da educação no Estado, reafirmou a postura da entidade em ser contra o retorno das aulas presenciais sem que os professores sejam vacinados antes.

“O sindicato reitera a postura de ser contra o retorno das aulas sem que os professores sejam vacinados. O município abriu 68 pontos de aglomeração na cidade, já que contamos com 68 estabelecimentos de ensino na rede municipal. E estamos falando de crianças e adolescentes. Os protocolos não garantem a segurança dos professores e alunos nas aulas presenciais e todos ficam expostos ao vírus. Todos os dias vemos alunos chegando na escola com sintomas gripais, ou seja, este aluno, se estiver contaminado, está espalhando a doença para seus colegas e professores”, disse Tiago Mello, diretor do Sindiupes e coordenador da rede Guarapari.

Tiago reiterou que o sindicato não é contra o retorno das aulas, mas as presenciais devem ser retomadas apenas depois da imunização dos profissionais da educação. Ainda de acordo com ele, além das escolas Francisco Araújo e Zilnete Pereira Guimarães, o sindicato já recebeu informações de professores com suspeita de covid-19 em pelo menos outras cinco escolas da rede municipal de ensino.

O outro lado

Questionada sobre o caso de vários professores terem pego a covid-19, a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Educação responderam:

“A Secretaria Municipal da Educação informa que o afastamento de servidores e alunos com qualquer sintoma relacionado à COVID-19 faz parte dos protocolos orientados pela Nota Técnica COVID-19 N° 75/2020 – GEVS/SESA/ES. Da mesma forma, ocorre quando é necessária a suspensão das aulas presenciais, indicada pela Nota Técnica COVID-19 N° 82/2020 GEVS/SESA/ES. Ambas as ações são medidas preventivas que visam romper com a cadeia de transmissibilidade da doença.

Em relação às escolas mencionadas, a Escola Francisco Araújo teve a suspensão das aulas do turno vespertino e a Escola Zilnete Pereira Guimarães está com funcionamento normal em ambos os turnos, sem necessidade de suspensão de aulas até o momento.

Os casos suspeitos e confirmados de todas as escolas estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal da Educação, junto às autoridades em Saúde do Município, por meio da plataforma Escola Segura. As escolas municipais seguem os protocolos estabelecidos para a segurança de alunos e servidores e, sempre que houver iminência de casos que caracterizem risco, será feita a suspensão das aulas presenciais na turma, no turno ou na escola, conforme orientado nas normativas.”