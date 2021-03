Pela segunda vez na Câmara Municipal a vereadora Kamilla Rocha (PTB), fez críticas à gestão do prefeito Edson Magalhães (PSDB). Na primeira vez ela criticou o tratamento do prefeito contra os servidores públicos (reveja aqui), dessa vez a crítica é contra uma “ingerência” na Secretaria Municipal de Saúde na vacinação dos idosos contra a Covid-19.

Falha. Em discurso na última quinta (11), ela criticou a falha na vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, onde muitos idosos ficaram sem vacinar. “O que a gente não compreende é a ingerência da secretaria de saúde. E porque eu falo ingerência? As doses não chegaram hoje. A secretaria de saúde sabia quantas doses tinham disponíveis. Se a estratégia de saúde da família, mais popularmente conhecidas como as unidades básicas de saúde, funcionassem em nosso município, nós teríamos um número prévio de quantos idosos nós temos, e quantas doses nós tínhamos em nosso município”, disse ela, fazendo outras críticas ao trabalho da Secretaria. Veja o vídeo.

Defendeu. Por outro lado, o vereador Dito Xaréu (PSDB), que é noivo da Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani, subiu ao plenário para defender a gestão da companheira. “Ingerência não vai com a incompetência. E as pessoas para estarem nos lugares onde estão, algumas são por nomeações políticas e outras são por conhecimentos. Eu queria hoje deixar um abraço aqui a Alessandra Santos Albani, uma servidora de carreira de 24 anos, que está no seu segundo mandato como secretária, não por causa de mim, porque quando eu comecei a namorar com Alessandra ela já estava secretária”, disse ele.

Tréplica. Dito parabenizou a Alessandra por assumir o Conselho de Inter gestores regionais onde foi eleita diretora. Ainda durante seu discurso, ele ouviu uma tréplica por ter citado o nome da vereadora Kamilla, dizendo inclusive que ela deveria assumir a secretaria pois “competência para isso a senhora tem”, afirmou fazendo outras observações. Veja o vídeo completo.