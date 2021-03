Os 1.500 idosos entre 75 e 79 anos que ficaram sem a vacina em Guarapari, poderão ser vacinados na próxima semana, que é quando irá chegar um novo lote de imunizantes ao Espírito Santo, afirmou a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

A Sesa espera a nova remessa que será enviada pelo Ministério da Saúde. Em Guarapari, dos 2.300 idosos dessa faixa etária, apenas 800 foram vacinados na quinta-feira. As doses acabaram antes do tempo previsto porque, no primeiro dia, a procura foi grande, gerando filas quilométricas.

Um dos motivos para a campanha de vacinação acabar de forma precoce na cidade foi também a pequena quantia de imunizantes entregues aos municípios, apenas 15% da primeira dose foi enviada pelo governo do estado, que recebeu nesta última semana uma remessa de 50.200 vacinas do Governo Federal.

Também estão sendo enviadas as cidades doses suficientes para terminar a vacinação da primeira dose dos idosos entre 80 e 84 anos e para terminar a segunda dose dos idosos de 90 anos ou mais. Os trabalhadores da saúde também receberam um pequeno quantitativo para imunização, cerca de 3% das 50.200 disponíveis.

Confira abaixo a nota da Sesa:

“A coordenação do Programa Estadual de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis informa que foram enviadas aos municípios capixabas o quantitativo de 15% da primeira dose (D1) da vacina CoronaVac (Sinovac/Butantan) para iniciar a vacinação de idosos de 75 a 79 anos (que conta com uma população total de 66.902).

Esse quantitativo faz parte da remessa de 50.200 doses recebidas nesta quarta-feira (10), e a previsão é que na próxima semana, um novo envio de imunizantes seja realizado pelo Ministério da Saúde ao Espírito Santo para dar continuidade à vacinação do público de 75 a 79 anos.

A coordenação esclarece ainda que, dessa remessa, também estão sendo enviadas aos municípios as doses para completar 100% da D1 de idosos de 80 a 84 anos (atual cobertura de 81%); doses para completar 100% da D2 de idosos de 90 anos ou mais; e 3% de D1 para trabalhadores da saúde, totalizando 94% de cobertura.”