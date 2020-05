A Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) confirmou 5 novos infectados pela Covid-19 em Guarapari: o número de pacientes confirmados agora é 43. Até o momento, foram confirmadas duas mortes pelo vírus na cidade: uma idosa de 71 anos, moradora do bairro Jabaraí, e um idoso de 73, morador do bairro Itapebuçu. 12 pessoas são consideradas curadas da enfermidade em Guarapari.

Itapebuçu. O bairro volta a ser líder em número de contaminados na cidade, com 6 casos de residentes confirmados com o vírus. Em seguida, Muquiçaba e Praia do Morro empatam com 5 moradores infectados cada. A maioria dos pacientes de coronavírus em Guarapari é maior de 40 anos.

Espírito Santo. No final desta tarde, foi atualizado o Painel Covid-19 do Governo do Estado. São confirmados 2.913 pacientes contaminados com o coronavírus em todo o território capixaba, 897 curados e 101 óbitos.