No mundo inteiro, já foram considerados recuperados cerca de 1,04 milhões de pacientes do coronavírus, dentre 3,3 milhões que foram acometidos pela Covid-19 até o momento. No Brasil há 87.364 mil casos, sendo destes 35.935 já curados da enfermidade.

Espírito Santo. Em território capixaba, há até agora 2.688 pacientes confirmados da nova doença. 849 foram recuperados até o momento.

Guarapari. Na cidade saúde, foram recuperados 12 dos 38 pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

Cura. É válido ressaltar que, mesmo depois de receberem o diagnóstico de curados, os pacientes que tiveram a Covid-19 precisam repousar por alguns dias e fazer constante acompanhamento.